Gli Oilers hanno tenuto a bada i Canucks in Gara 7 e sono passati alle finali occidentali

Zach Hyman ha segnato il suo 11esimo gol da leader della NHL nei playoff della Stanley Cup e Leon Draisaitl ha contribuito a estendere la serie di punti di apertura post-stagione a 12 partite per Edmonton, la testa di serie numero 2 della Pacific Division. Stuart Skinner ha effettuato 15 parate e Evan Bouchard ha fornito due assist.

“È emozionante battere una grande squadra di Vancouver”, ha detto il capitano degli Oilers Connor McDavid. “Sono davvero una buona squadra. Non è passato molto tempo, due mesi fa, eravamo seduti qui a parlare di perdere 8-1 (all’inizio della stagione) ed è bello uscirne vincitori.

Gli Oilers affronteranno i Dallas Stars, che hanno travolto i Colorado Avalanche in sei partite nelle finali della Western Conference. La prima partita di quella serie al meglio delle 7 è giovedì a Dallas.

“Sono una grande squadra”, ha detto McDavid. “Sono le finali della Conference, devi affrontare una grande squadra, e loro certamente lo sono. Sono profondi, sono una squadra profonda come quella che troverai nella NHL. Quattro righe, sei [defensemen], hanno un grande portiere. Sarà un grande test, ma non vediamo l’ora”.

Conor Garland e Filip Hronek hanno segnato nel terzo periodo, e Arturz Siloves ha effettuato 26 parate per Vancouver, che è al primo posto nella classifica del Pacifico. L’attaccante Brock Poser, che ha guidato i Canucks con sette gol in questa stagione, è stato messo da parte per un infortunio non rivelato.

“Questa squadra ha mostrato ancora una volta rispetto per questa città e per questa maglia, ammettiamolo”, ha detto l’allenatore dei Canucks Rick Tochette. “Non ci sono rinunce in questa squadra. Sono molto orgoglioso dei ragazzi”.

Edmonton ha superato Vancouver 13-2 nel primo periodo, ma non è riuscito a risolvere Siloves. Ha effettuato una parata completa in fuga sul tentativo di rimbalzo di Brett Gulak a 1:26, ha fermato Hyman con una separazione parziale a 4:54 e ha negato Connor Brown in una fuga short-handed a 41 secondi dalla fine.

“‘Arti’ è stato interpretato da lui [butt] Fuori per noi”, ha detto Tochette. “Che playoff per quel ragazzo e il suo sviluppo, quindi ci sono molti aspetti positivi in ​​questo.”

I Canucks non sono riusciti a creare un tiro in porta durante un power play di quattro minuti alla fine del primo periodo che si è prolungato di 14 secondi nel secondo periodo. Gli Oilers ruppero il ghiaccio un minuto dopo.