BMW, Jaguar Land Rover (JLR) e Volkswagen (VW) hanno utilizzato parti realizzate da uno dei fornitori presenti in un elenco di società bandite a causa dei loro presunti legami con il lavoro forzato in Cina, afferma un rapporto del Congresso americano.

“È chiaro che l’autocontrollo delle case automobilistiche non sta funzionando”, ha detto il senatore democratico.

BMW e VW non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Wyden ha inoltre esortato la dogana e la protezione delle frontiere degli Stati Uniti a “rafforzare l’applicazione e reprimere le aziende che alimentano il vergognoso uso del lavoro forzato in Cina”.

JLR ha affermato che ora ha identificato e sta distruggendo tutte le azioni che detiene in tutto il mondo che contengono questo ingrediente.

Il Congresso ha convertito in legge la legge uigura sulla prevenzione del lavoro forzato (UFLPA) nel 2021.

La legislazione mira a impedire l’importazione di beni dalla regione cinese nordoccidentale dello Xinjiang che si ritiene siano stati realizzati da persone della minoranza uigura in condizioni di lavoro forzato.

“La cosiddetta legge statunitense sulla prevenzione del lavoro forzato uiguro non riguarda il lavoro forzato ma la creazione di disoccupazione. Non protegge i diritti umani, ma, con il pretesto di diritti umani, danneggia la sopravvivenza e i diritti del lavoro”, ha affermato Chinese Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. Per la popolazione dello Xinjiang.”