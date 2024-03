Sei persone sono state ricoverate in ospedale dopo che un volo della United Airlines per Newark è stato dirottato all'aeroporto di New York a causa di “forti venti”.

metropolitana

Sei persone su un volo della United Airlines da Israele a Newark sono state portate in ospedale dopo che l'aereo è stato costretto a dirottare verso un aeroporto di New York venerdì a causa dei forti venti, hanno detto i funzionari.

Il volo 85 della United Airlines è partito da Tel Aviv ed è atterrato sano e salvo all'aeroporto internazionale Stuart di Orange County, New York, intorno alle 18:45, dove è stato accolto dai paramedici sulla pista, secondo le foto e una dichiarazione della compagnia aerea.

United ha detto che l'aereo, che trasportava più di 300 passeggeri, è stato dirottato all'aeroporto di New York “dopo la segnalazione di forti venti a Newark”.

Un aereo della United Airlines in arrivo da Israele è stato dirottato dalla sua destinazione a Newark, nel New Jersey, all'aeroporto internazionale Stewart di Orange County, New York. new_windsor_ems/Instagram

Sei sono stati curati negli ospedali della zona, hanno detto i funzionari dei servizi di emergenza. new_windsor_ems/Instagram

La compagnia aerea ha detto che un passeggero ha avuto un “incidente medico” e molti altri passeggeri sono stati valutati per possibile chinetosi.

Sei persone sono state portate in ospedale per “malattie minori”, ha detto il New Windsor EMS in un post sui social media.

Le autorità hanno detto che l'aereo ha fatto rifornimento e ha terminato il volo per Newark. Aeronautica

United ha detto che l'aereo Boeing 737 ha fatto rifornimento a Stuart e poi ha continuato il suo volo verso Newark.

La Federal Aviation Administration sta indagando sull'incidente.

Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}