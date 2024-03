March Madness: Purdue batte Gonzaga con 3 serie consecutive, ED alto licenziamento per avanzare all'Elite Eight

L'offesa di Purdue va oltre Zach Eddy. È stata una lezione che Gonzaga ha imparato nel modo più duro venerdì quando i Boilermakers hanno battuto i Bulldogs 80-68 negli Sweet 16.

Gonzaga ha concentrato presto la sua difesa su Eddy, ripetutamente raddoppiandolo in post e pick-and-roll. L'attacco letale a metà campo di Purdue ha risposto con un tiro di 7 su 13 da 3 punti nel primo tempo.

Quando Gonzaga ha risposto nel secondo tempo con Edey che ha mostrato una copertura unica, ha superato i suoi difensori più piccoli e ha segnato. Una combinazione mortale al rovescio ha Purdue nella breve lista dei rimanenti contendenti per un titolo nazionale.

Gonzaga tiene il passo…per un po'

Per gran parte della partita, Gonzaga ha tenuto il passo con la propria offensiva sfolgorante. I Bulldogs hanno tirato con il 51,7% dal campo nel primo tempo e hanno condotto Purdue per 40-36 all'intervallo. Quando Purdue si è allontanato all'inizio del secondo, Gonzaga è andato su un parziale di 9-2 portandosi a due punti.

Ma Purdue alla fine logorò Gonzaga. L'attaccante senior del Gonzaga Anton Watson è andato in panchina con il suo quarto fallo a 12:33 dalla fine e Purdue in vantaggio, 53-51. Purdue ha risposto con un parziale di 14-2 estendendo il vantaggio a 67-53. Game Over.

Zach Eddy ha festeggiato e ha ricevuto molto aiuto da un micidiale attacco a metà campo di Purdue. (Gregorio Shamus/Getty Images)

Graham Ike, un altro lungo di Gonzaga, ha realizzato un layup che Edey non è riuscito a parare a 5:07 dalla fine e Puldue in vantaggio per 72-59, estendendo le sventure dei Bulldogs.

Alla fine, Eddie aveva 27 punti e 14 rimbalzi tirando 10 su 15 dal campo. Come squadra, Purdue ha tirato con il 57,1% dal campo e il 45% (9 su 20) da 3 punti. Tre titolari della Purdue hanno segnato in doppia cifra insieme a Eddy. Gonzaga ha tirato con il 49,2% dal campo e il 31,6% (6 su 19) da 3, il che non era neanche lontanamente sufficiente.

Purdue lo ha fatto per tutta la stagione

Questa non è una novità per Purdue. Due volte atleta nazionale dell'anno, Edey Singh, un atleta alto 7 piedi e 4 senza competizioni fisiche nel basket universitario, sta ottenendo la maggior parte dell'attenzione. Ma è stata circondata da tiratori d'élite per tutta la stagione, una netta differenza tra la squadra di quest'anno e quella dell'anno scorso che ha perso contro Fairleigh Dickinson, testa di serie n. 16, al primo turno del torneo NCAA.

Purdue è entrata venerdì come la squadra di tiro da 3 punti numero 1 della nazione con un notevole tasso di successo dalla distanza del 40,9%. L'anno scorso la squadra ha tirato con il 32,2% da 3 e si è classificata 291esima a livello nazionale.

La differenza rende Purdue quasi inarrestabile quando i suoi colpi cadono, cosa che spesso accade. Questo è esattamente il team della Purdue che Gonzaga ha incontrato venerdì sera.

Braden Smith era il co-capitano di Eddie contro i Bulldogs. La guardia del secondo anno ha quasi realizzato una tripla doppia con 14 rimbalzi, 15 assist e otto rimbalzi. Ha tirato 6 su 11 dal campo e 2 su 4 da 3 punti. Lance Jones ha aggiunto 12 punti tirando 5 su 10 dal campo. Smith, Jones, Fletcher Lower e la guardia di riserva Mason Gillis hanno colpito ciascuno due triple per fornire ai Bulldogs un flusso costante di veleno.

I Boilermakers sono ora a una vittoria dalla Final Four, che era lontana dalla loro portata la scorsa stagione. Domenica affronteranno il Tennessee per il diritto di avanzare al prossimo fine settimana.