C'è un'altra torre pendente in Italia, ma questa volta le autorità temono un pericoloso crollo.

Il disastro atteso del XII secolo è la Torre Garicinda, una torre alta 148 piedi con una curva di quattro gradi – per ora – nel cuore di Bologna.

I funzionari avvertono che Torre Garicenda in Italia sta acquisendo proprietà a un ritmo pericoloso. De Agostini tramite Getty Images

L’antica e amata icona locale è stata considerata ad “alto rischio” di collasso proprio l’anno scorso. Lo ha riferito la CNN.

La torretta pendente, ora vietata agli spettatori, si trova accanto a una struttura più grande, alta 319 piedi, chiamata Torre degli Asinelli – insieme sono conosciute come le Torri Gemelle.

All'inizio di questa settimana, Funzionari della città L'azienda ha utilizzato le impalcature, le torri e altre attrezzature utilizzate sulla Torre Pendente di Pisa per cercare di mantenere in aria la Torre Garicinda, in un'iniziativa da 20 milioni di dollari.

Ci vorrà sei mesi per adattare l'attrezzatura per un uso ottimale.

“Ciò consentirà di mettere in sicurezza la torre”, ha detto il sindaco di Bologna Matteo Libor in una conferenza stampa.

Sono in corso i lavori per mantenere Torre Garisenda sicura in volo. AFP tramite Getty Images

Si prevede che il progetto durerà anni. AFP tramite Getty Images

Una breve descrizione del progetto prevede di far passare dei supporti attraverso la sezione centrale della torre che si colleghino a due sistemi di carrucole incastonati nel terreno.

Seguiranno i lavori di costruzione.

Il sindaco ha aggiunto: “Nel 2025 e nel 2026 ci saranno altri lavori di consolidamento e restauro, che devono ancora essere pianificati”.

Quando le torri furono costruite nel Medioevo, servivano a scopo militare per segnalare e difendere la città, oltre a mostrare prestigio, secondo l'ente del turismo della città.

