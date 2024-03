L'esclusiva modalità di visualizzazione di PlayStation 5 Pro combinerà upscaling 4K a 60 fps e ray tracing; RAM più veloce del 28%, GPU più veloce del 45%.

Per ottenere il tag PlayStation 5 Pro chiamato Trinity Enhanced, i giochi devono presentare un'esclusiva modalità di visualizzazione professionale che offra una risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo.

Secondo un nuovo rapporto di Giochi al coperto, l'etichetta Pro Enhanced tornerà dai tempi di PlayStation 4 Pro per indicare i giochi che sfruttano appieno la potenza del sistema. Nel caso di PlayStation 5 Pro, l'etichetta verrà assegnata ai giochi che presentano una modalità di visualizzazione esclusiva Pro che combinerà l'upscaling PSSR alla risoluzione 4K, 60 fotogrammi al secondo stabili ed effetti di ray tracing aggiuntivi o migliorati. Ciò sarà reso possibile grazie ad una RAM più veloce (28%) e ad una GPU più veloce (45%) rispetto al modello base. Combinati, RAM e GPU più veloci renderanno il Pro più veloce del 45% rispetto al modello base, raddoppiando la velocità di visualizzazione.

La PlayStation 5 Pro otterrà anche miglioramenti della CPU, anche se non saranno così significativi come i miglioramenti della RAM e della GPU. Tuttavia, ci sono alcuni miglioramenti degni di nota, poiché la CPU Zen 2 della console sarà più densa e quindi offrirà un consumo energetico inferiore, una migliore efficienza in termini di costi e un fattore di forma più piccolo.

Si dice che PlayStation 5 Pro venga rilasciata alla fine del 2024. Ti terremo aggiornato sul sistema non appena ne usciranno altri, quindi resta sintonizzato per le ultime notizie.