Walmart prende sul serio i metaware

Walmart sembra prepararsi per un salto di qualità nei metaware. Le recenti domande di marchio indicano che l’azienda vuole stabilire i propri NFT e criptovaluta. CNBC.

Il 30 dicembre il rivenditore ha depositato una serie di marchi, raccomandando piani per iniziare a vendere beni virtuali, inclusi elettronica, giocattoli, attrezzature, attrezzature sportive, abbigliamento, arredamento per la casa e altro ancora. CNBC. Offre ai clienti l’opportunità di acquistare e vendere valuta digitale e NFT. Nel frattempo, un’altra applicazione descrive potenziali “servizi di formazione fitness” e “corsi nel campo della salute e dell’alimentazione” che possono svolgersi in contesti di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR), un file separato ad uso dell’azienda. Il suo nome e logo su VR e AR.

Walmart ha anche depositato marchi per “Verse to Home”, “Verse to Curb” e “Verse to Store”.

Indicato da Bloomberg, Walmart ha anche depositato marchi per i nomi “Verse to Home”, “Verse to Curb” e “Verse to Store”, indicando che Walmart potrebbe preparare un’esperienza di acquisto virtuale (per così dire). Creato per l’azienda nel 2017) I file sono disponibili pubblicamente sul sito dell’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, alcuni dei quali sono elencati nell’iniziativa di pubblicità digitale del rivenditore “Walmart Connect”. È possibile accedere ai file cercando “Walmart” o “Walmart Connect”. Sistema di ricerca elettronica dei marchi (TESS).

“Walmart esplora costantemente il modo in cui le tecnologie emergenti possono dare forma alle future esperienze di acquisto”, ha affermato il portavoce di Walmart Gary McNight. Al limite. “Oggi non abbiamo nulla da condividere, ma vale la pena notare che di solito presentiamo domande di marchio come parte del processo di innovazione”.

Ultimo agosto, Walmart ha pubblicato un annuncio di lavoro per uno specialista di prodotti di criptovaluta, Uno dei primi segni di crescente interesse per i metaware di Walmart. Anche altri rivenditori stanno partecipando al movimento Metawares Nike vuole fare soldi con NFT e scarpe da ginnastica virtuali, Adidas lo vende All’interno dei metaware Collezione NFT, E Gap offre NFT delle sue felpe con cappuccio.