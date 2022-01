Playoff NFL 2021-22: date, orari e altro del girone di divisione

Il NFL La tabella dei playoff del round-off di divisione è stata pubblicata in vista dei playoff del prossimo fine settimana di domenica.

Il Titani del Tennessee e Imballatori di Green Bay Opererà per la prima volta in questa post-stagione dopo aver ricevuto la borsa del primo turno per avere i migliori record rispettivamente in AFC e NFC.

Il round delle wild card è stato spesso vinto da più semi. Il San Francisco 49ers A partire da domenica sera, avevano una squadra in trasferta separata per vincere la partita dei playoff Cowboy di Dallas 23-17.

Il Los Angeles Rams Devo ancora giocare Cardinali dell’Arizona Lunedì sera. Il loro incontro sarà la fine del Super Wild Card Weekend e la prima partita di playoff del lunedì sera nella storia della NFL.

Le squadre del Super Bowl della scorsa stagione – The Bucaniere di Tampa Bay e Leader di Kansas City – erano ancora in gioco.

Ecco come si presenta il round di divisione dei playoff della NFL. Est in ogni momento.

Sabato 22 gennaio 2022

16:30: Bangalore @ Titans (CBS)

20:15: 49ers Packers (FOX)

domenica 23 gennaio 2022

15:00: Cardinals / Rams @ Buchananers (NBC)

18:30: Bills @ Chiefs (CBS)