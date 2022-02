Sen. Ben Ray Lujan ha subito un ictus e dovrebbe riprendersi completamente

Loujan ha iniziato a provare vertigini e affaticamento giovedì ed è stato esaminato al Christos St. Vincent Regional Hospital prima di essere trasferito al New Mexico University Hospital. Rapporto L’amministratore delegato di Lujan ha pubblicato un messaggio sull’account Twitter dei Democratici.

“Come parte del suo piano di trattamento, ha subito un intervento chirurgico decompressivo per ridurre l’infiammazione”, afferma il rapporto. “Attualmente è ricoverato all’ospedale UNM, sta riposando comodamente e dovrebbe riprendersi completamente”.

Il governatore democratico del New Mexico Michelle Lujan Grisham ha twittato: “Mando tutto il mio meglio al senatore Lujan e alla sua famiglia”.

“Ben Ray è un nordino duro e so che presto combatterà per le famiglie del New Mexico sul sito del Senato – tutto il New Mexico gli augura una pronta e completa guarigione”.

I timori per la salute di Lujan sottolineano la debolezza della ristretta maggioranza dei Democratici al Senato. In sua assenza, il Partito Democratico, come il presidente Joe Biden, incontrerà difficoltà nell’avanzare i voti e le nomine della linea di partito. Prossima nomina in Cassazione

I Democratici del Senato avranno bisogno di 51 voti per confermare il candidato alla Corte Suprema e, se nessuno dei repubblicani sostiene il candidato, il vicepresidente Kamala Harris deve rompere la coalizione e unire tutti i 50 membri del Caucaso dietro l’elezione di Biden.

Biden ha detto che avrebbe fatto la sua scelta alla Corte Suprema il mese scorso Entro la fine di febbraio Sebbene Lujan non abbia fatto parte della commissione giudiziaria del Senato, la sua assenza dopo che Biden ha annunciato la sua elezione non influirà sull’immediato lavoro dei Democratici. Il rapporto di martedì non specificava quando Lujan sarebbe tornato.

Il democratico Whip del Senato dell’Illinois Dick Durbin ha affermato che era sua responsabilità assicurarsi che i democratici avessero abbastanza voti per approvare la legge e confermare i candidati, e Lozan non era a conoscenza di aver subito un ictus fino a quando i giornalisti non glielo hanno detto martedì pomeriggio.

“Oh mio Dio, non lo so”, ha risposto Durbin, “non è chiaro come l’assenza di Lujan influenzerà il voto in aula”.

Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha detto ai giornalisti: “Prima di tutto, preghiamo per Ben Ray e la sua famiglia. Siamo tutti grati per la sua completa guarigione”.

“Attendiamo con impazienza il suo rapido ritorno al Senato e spero che il Senato sarà in grado di continuare i suoi affari”, hanno aggiunto i Democratici di New York.

Senato del Partito Democratico del Delaware. Chris Goons ha detto: “Oggi dobbiamo concentrarci sulla salute di Ben Ray, sulla sua famiglia e sulla sua guarigione”. Qualsiasi progresso inaspettato o difficile renderà tutto più difficile”.

La storia è stata aggiornata martedì con ulteriori informazioni.