Tom Brady ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla NFL

“Ho sempre creduto che il gioco del calcio fosse una proposta ‘all-in’ – senza un impegno competitivo al 100%, non avrai successo e quello che voglio davvero nel nostro gioco è il successo”, ha detto. Disse.

“Ogni giorno è una sfida fisica, mentale ed emotiva che mi ha permesso di massimizzare il mio potenziale. Negli ultimi 22 anni ho fatto del mio meglio. Non ci sono scorciatoie per il successo sul campo o nella vita. È difficile da scrivere, ma ecco qua: non ho più quell’impegno competitivo che non lo farò.

“Ho amato la mia carriera nella NFL e ora è il momento di concentrare il mio tempo e le mie energie su altre cose che richiedono la mia attenzione.

“I miei compagni di squadra, allenatori, compagni di squadra e fan mi meritano al 100%, ma per ora è un bene che lascio il campo per la prossima generazione di atleti dedicati e dedicati”.

Brady ha appena terminato la sua 22a stagione nella NFL e la seconda con i Tampa Bay Buccaneers.

In 22 anni di carriera, Brady ha vinto sette titoli di Super Bowl – sei con i New England Patriots e uno con i Tampa Bay Buccaneers – e si è ritirato come All-Time Leader della NFL (84.520), superando i Downtown Pass. (624), completamenti (7.263), vittorie nella stagione regolare (243), vittorie nei playoff (35) e MVP del Super Bowl (cinque). Ha avuto più successo nelle partite della stagione regolare rispetto a qualsiasi altro quarterback nella sua carriera.

Durante il fine settimana, Adam Schefter e Jeff Darlington di ESPN e The Boston Globe hanno annunciato il ritiro di Brady, citando fonti anonime.

Ma domenica, una fonte a conoscenza della situazione ha detto alla Galileus Web: “Brady (Tampa Bay) ha contattato il direttore generale di Buchanan Jason Leist (sabato) per informarlo che non aveva ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.

Ma dopo aver detto di non aver deciso il suo ritiro lunedì, Brady ha confermato la notizia martedì.

Nel suo annuncio, ha ringraziato la sua squadra di Bucks, lo staff tecnico, la famiglia e gli agenti.

“La mia carriera sportiva è stata una corsa molto eccitante e oltre la mia immaginazione, piena di alti e bassi”, ha continuato Brady. “Quando ci sei dentro ogni giorno, non pensi a nessun tipo di fine.

“Ora che sono seduto qui, penso a tutti i grandi giocatori e allenatori con cui mi sono divertito a giocare: la competizione è stata feroce e profonda, come piace a noi. Ma le amicizie e le relazioni sono così intense e profonde. Lo farò ricorda questi ricordi e li visiti spesso. Mi sento fortunato nel mondo. “

Bucks ha ringraziato Brady per aver giocato con la squadra su Twitter, Dire : “Fa sempre parte della storia di Buchanan. Grazie di tutto, Tom Brady.”

“Il futuro è eccitante”, ha detto Brady.

Ha aggiunto: “Le mie giornate saranno un work in progress. Come ho detto prima, lo prenderò giorno per giorno. So che voglio dedicare molto tempo a donare agli altri. Cerco di arricchire la vita di altri come molti hanno fatto per me”.

Icona della NFL

Classificato al 199° posto assoluto nel sesto round del Draft NFL 2000 dai Patriots, Brady ha giocato in 20 stagioni al Foxborough.

Ha lasciato il New England come free agent dopo la stagione 2020 e ha firmato con i Bucks, dove ha portato la squadra alla sua prima vittoria nel Super Bowl della stagione.

Con la vittoria del Super Bowl su Tampa Bay, si è unito a Brady Payton Manning come l’unico quarterback titolare nella storia della NFL a vincere il Super Bowl con più squadre.

Brady è il primo quarterback nella storia del campionato a portare la sua squadra a sette vittorie nel Super Bowl, superando Terry Bradshaw (quattro) e Joe Montana (quattro). Le 10 apparizioni di Brady al Super Bowl sono più di qualsiasi franchigia nell’era del Super Bowl: otto a testa dai Dallas Cowboys, dai Denver Broncos e dai Pittsburgh Steelers.

Nella sua ultima stagione, Brady ha guidato la lega in yard passate (5.316) e touchdown (43) ed è stato nominato il 15° miglior Pro Bowler della NFL.

Brady è stato nominato nella All-Decade Team della Lega negli anni 2000, nella All-Decade Team negli anni 2010 e nella squadra di tutti i tempi del 100 ° anniversario della NFL.

Il proprietario dei Patriots, Robert Croft, rende omaggio alla carriera di Brady: “Le parole non possono descrivere i sentimenti che provo per Tom Brady.

“Una generazione di appassionati di calcio è cresciuta conoscendo solo una NFL dominata da Tom Brady. Ha guidato la sua squadra a 10 Super Bowl e ha vinto sette campionati come record NFL.

“Non devi essere un fan dei patrioti per apprezzare e apprezzare il suo successo nell’ispirare la sua competitività, determinazione e successo. Da tifoso di calcio, è un privilegio guardarlo. Da tifoso di patrioti, è un sogno che diventa realtà .

“Personalmente ho un grande rispetto per Tom e lo farò sempre. La sua umiltà, insieme alla sua motivazione e ambizione, lo hanno reso davvero speciale. Sentirò sempre uno stretto legame con lui e lo considererò sempre un’estensione della mia stretta famiglia. “

In una dichiarazione martedì, il commissario della NFL Roger Coolell ha reso omaggio a Brady.

“Tom Brady sarà ricordato come uno dei migliori giocatori che abbia mai giocato nella NFL”, ha detto. “Un incredibile concorrente e leader, la sua carriera da star è notevole per la sua longevità ma anche per l’eccellenza duratura che ha esibito ogni anno.

“Tom ha reso tutti quelli intorno a lui migliori e nei momenti più belli è sempre sembrato adatto all’occasione. Il suo risultato ha stabilito cinque Super Bowl MVP Awards e sette Super Bowl Championship uno standard che i giocatori possono inseguire per anni.

“Ha ispirato i fan del New England, Tampa e di tutto il mondo con la più grande carriera nella storia della NFL. È un privilegio vederlo competere nella NFL. Lo ringraziamo per il nostro gioco e per i suoi numerosi contributi. Auguro a Tom e ai suoi bene la famiglia in futuro”.