Elenco ristretto dei candidati dell’allenatore capo vichinghi, intervista impostata ad Harbaugh

Dopo essere volati a Los Angeles per intervistare il coordinatore offensivo di Rams Kevin O’Connell e il coordinatore difensivo Raheem Morris lunedì, i Vikings hanno ridotto il loro tempo sulla costa occidentale e si sono diretti a casa per intervistare due finalisti in Minnesota.

La seconda di queste due interviste potrebbe catturare più titoli di qualsiasi altra nel ciclo di coaching del 2022.

Secondo fonti a conoscenza della situazione, l’allenatore del Michigan Jim Harbaugh volerà in Minnesota per intervistare i Vikings mercoledì, il giorno in cui le squadre del college mostreranno le loro nuove classi di reclutamento nel giorno della firma nazionale. Invece, Harbaugh intervisterà i Vichinghi dopo una “conversazione esplorativa” sabato, poiché considera un ritorno nella NFL sette anni dopo che i 49ers lo avevano licenziato.

È andato 44-19-1 nella stagione regolare nei suoi quattro anni con i 49ers, portando San Francisco a tre NFC Championship Games consecutivi e un Super Bowl (che ha perso contro una squadra dei Ravens allenata da suo fratello John). Era l’allenatore dei 49ers quando il direttore generale dei Vikings Kwesi Adofo-Mensah iniziò a lavorare nel dipartimento di ricerca di San Francisco.

Per quanto Harbaugh abbia avuto successo con i 49ers, l’interesse dei Vichinghi per lui rappresenta una scommessa. La proprietà del team ha parlato a lungo di una cultura collaborativa in seguito gli incarichi di Mike Zimmer e Rick Spielman si sono conclusi con la tensione nell’organizzazione, ei Vikings avrebbero giocato per un allenatore di alto profilo la cui prima corsa nella NFL si è conclusa con un disaccordo con il front office.

Dopo la stagione 2014, Harbaugh è stato lasciato andare dopo una frattura con il GM Trent Baalke. Quasi immediatamente, è stato assunto dal Michigan, che ha guidato un titolo Big Ten e un viaggio ai playoff del College Football nel 2021, un anno dopo che la scuola ha dimezzato la sua paga come parte di un’estensione di quattro anni.

I sussurri sul possibile ritorno di Harbaugh nella NFL erano emersi nelle ultime settimane e le notizie che lo collegavano ai Dolphins – il proprietario Stephen Ross è un importante sostenitore del Michigan – sono emerse dopo la prima discussione dei Vikings con l’allenatore sabato. Ross aveva detto che non sarebbe stato la persona per strappare Harbaugh dal Michigan, ma potrebbe fare un gioco per l’allenatore se l’interesse dei Vikings suggerisse che il suo ritorno nella NFL è imminente. Tuttavia, i Vichinghi sembrano in linea per ottenere la prima intervista con lui.

Verrà il giorno dopo che il coordinatore difensivo dei Giants Patrick Graham, che ha impressionato i Vikings in un’intervista virtuale sabato, avrà la sua seconda intervista con la squadra martedì.

I Vikings avrebbero dovuto parlare con il coordinatore difensivo dei 49ers DeMeco Ryans nella Bay Area, ma sono tornati presto dalla California dopo che il 37enne Ryans si è ritirato dalla ricerca, scegliendo di rimanere con il secondo classificato della NFC. La presenza di Harbaugh nella corsa per il lavoro nei Vikings potrebbe anche essere stata un fattore nella decisione di Ryans di ritirarsi.

Lunedì, almeno, i Vikings si sono concentrati sui due coordinatori del rappresentante del Super Bowl della NFC.

Un contingente di vichinghi compreso Adofo-Mensah, il vicepresidente esecutivo delle operazioni calcistiche Rob Brzezinski e il co-proprietario Mark Wilf sono saliti a bordo di un aereo diretto alla California meridionale lunedì mattina, per la seconda intervista nel pomeriggio con O’Connell e Morris il giorno dopo aver aiutato Los Angeles a vincere la partita del campionato NFC al SoFi Stadium.

Il 36enne O’Connell ha anche avuto un secondo colloquio con i texani per il loro lavoro di allenatore lunedì e, secondo quanto riferito, ha l’interesse dei Jaguars, anche se qualsiasi conversazione con Jacksonville dovrebbe aspettare fino a dopo il Super Bowl. I Jaguars non avevano chiesto di parlare con O’Connell durante la finestra del campionato per le interviste iniziali con gli allenatori delle squadre dei playoff.

O’Connell è stato l’allenatore dei quarterback di Washington nel 2017, l’ultima stagione di Kirk Cousins ​​come titolare lì, e avrebbe pensato di gestire un sistema simile in Minnesota a quello che i Vikings hanno installato per la prima volta con Kevin Stefanski e Gary Kubiak nel 2019. Anche O’Connell ha lavorato con Adofo-Mensah a San Francisco nel 2016, quando faceva parte dello staff dei 49ers facendo progetti speciali sotto Chip Kelly.

Morris, 45 anni, è andato 17-31 come allenatore dei Buccaneers dal 2009 al ’11, prima di prendere il posto del licenziato Dan Quinn come allenatore ad interim dell’Atlanta nel 2020 e andare 4-7. Ha allenato sia l’attacco che la difesa nella NFL e dopo è stato uno degli ultimi allenatori aggiunto al round iniziale di interviste dei Vikings, ha impressionato abbastanza la squadra da guadagnare un’intervista di persona lunedì.

Prima che i Vichinghi possano assumere un allenatore, devono condurre almeno due colloqui di persona con candidati di minoranza. Incontrarsi di nuovo con Morris e Graham, che sono neri, soddisferebbe quel requisito.

Mentre i Vikings potrebbero raggiungere un accordo verbale con O’Connell o Morris questa settimana, nessuno dei due allenatori potrebbe iniziare con la squadra fino a dopo che i Rams non giocheranno contro i Bengals nel Super Bowl LVI il 20 febbraio. 13.