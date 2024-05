Il DFA ha incontrato il soccorritore Jorge Lopez dopo l’espulsione e il guanto è stato lanciato tra la folla

Anche per gli standard dei New York Mets, la squadra di quest’anno ha toccato dei minimi notevoli. Mercoledì, questi crolli sono stati visti soprattutto dal soccorritore dei Mets Jorge Lopez.

O dovrei dire l’ex soccorritore dei Mets Jorge Lopez dopo la squadra? Lo ha nominato per l’incarico Giovedì pomeriggio.

Certo, non è andata bene per i Mets quando Lopez è entrato in gioco. Adam Ottavino ha concesso un singolo RBI all’ottavo inning per dare ai Los Angeles Dodgers un vantaggio di 5–3 che era in parità entrando nell’inning. Lopez ha preso la palla e ha concesso un raddoppio al debuttante Miguel Vargas, eliminando Mookie Betts, poi ha concesso un homer da due punti al campo opposto, Shohei Ohtani, per spingere il vantaggio di Los Angeles sul 9–3.

Poi le cose sono diventate strane.

Lopez ha lanciato uno slider di 2-1 a Freddie Freeman che era basso e dentro, ma ha disegnato uno swing a scacchi dell’ex MVP. Lopez credeva che Freeman avesse fatto il gioco e sostenne la sua causa con forza, finché non fu espulso dall’arbitro di terza base Ramon De Jesus.

Il destro ha avuto qualche altra parola per De Jesus, poi è sceso dal monte, lanciando il guanto sugli spalti con evidente frustrazione e camminando verso la clubhouse, lasciando che la sua squadra portasse in campo Josh Walker a metà battuta. sostituzione. .

Freeman continuò a camminare, e i Dodgers vinsero 10–3 ai Mets, completando il percorso dopo aver vinto entrambe le partite del doubleheader di martedì.

Molti credevano che fosse una brutta figura per Lopez. Il manager dei Mets Carlos Mendoza è d’accordo: Lo ha detto ai giornalisti dopo la partita Il lancio dei guanti di Lopez era “non accettabile” e ha promesso di affrontare la questione internamente.

I giornalisti hanno proceduto a intervistare Lopez, che ha detto alcune cose brutte sullo stato dei Mets e sul suo posto nella squadra.

La risposta di Lopez al pentimento del lancio del guanto:

“No. Non me ne pento. Penso che probabilmente ero nella squadra peggiore dell’intera MLB. Ciò che accadrà accadrà, quindi faranno quello che vogliono. Sarò qui domani se lo vogliono, continuerò a farlo.

Si dovrebbe notare che Alcune persone “Probabilmente la squadra peggiore dell’intera fottuta MLB”, non si è sentito dire Lopez. “Il peggior compagno di squadra di tutta la MLB”, hanno chiesto. Anthony DiComo di MLB.com Alla richiesta di chiarimenti su quel punto, a Lopez è stato detto che era il peggior compagno di squadra della peggior squadra della MLB.

Lopez ha detto “squadra” e non “squadra” nei suoi commenti su Instagram giovedì mattina.

Jorge Lopez/Instagram

In ogni caso, queste non sono le parole di un uomo che si aspetta di essere al club il giorno dopo. Ben presto si realizzò.

Mentre le parole di Lopez si diffondevano su Internet, diversi membri del team media dei Mets, Compreso Joel Sherman del New York PostIl suo mandato con la squadra è scaduto e, secondo quanto riferito, la squadra sta pianificando di assumere il lanciatore per il lavoro.

Ma che risultato è stato.

Jorge Lopez ha fatto i suoi soldi, sia con l’amplificatore che con i Mets. (Foto di Jim McKissock/Getty Images)

Dipende dai Mets?

È chiaro che i Mets non ne hanno bisogno in questo momento.

Pochi si aspettavano che la squadra potesse competere per la NL East dopo essere andata 75-87 l’anno scorso e migliorare solo marginalmente. Tuttavia, New York non è riuscita a soddisfare tali aspettative, detenendo un record di 22-33 e sedendosi al quarto posto dopo mercoledì.

Con un record di 7-18 a maggio, hanno perso otto delle ultime nove partite. Il giorno prima, il presidente delle operazioni di baseball dei Mets, David Stearns, aveva ammesso ai giornalisti che non stavano giocando come una squadra di playoff, ma si è fermato prima di dire che sarebbero stati venduti alla scadenza commerciale.

Per prospettiva, ecco i cinque più grandi stipendi di 40 uomini in MLB, Attraverso gli accordi di DioE i loro record attuali:

1. New York Mets (344,6 milioni di dollari): 22-33

2. Los Angeles Dodgers (329 milioni di dollari): 36-22

3. New York Yankees (312,6 milioni di dollari): 37-19

4. Atlanta Braves (265,2 milioni di dollari): 31-21

5. Philadelphia Phillies (258,6 milioni di dollari): 39-18

Metz è pessima e cara. La quarta stagione del proprietario miliardario Steve Cohen li ha visti mostrare poco oltre una stagione da 101 vittorie nel 2022, che ha perso il titolo di divisione e ha fallito nel round delle wild card. Hanno delle buone prospettive grazie alla svendita dello scorso anno, ma si collocano ancora al 13° posto tra i sistemi agricoli MLB. al gasdotto MLB.

Ancora una volta, alcuni si aspettano grandi cose da questa stagione, ma non è insolito che una squadra finanziariamente carica sia completamente esausta. Ci sono squadre che stanno facendo peggio di loro in campo in questo momento, ma quando ti trovi di fronte a dove dovresti essere, è difficile negare che Lopez abbia ragione.