Aaron Rodgers non riceverà il supporto degli elettori MVP della NFL: “il più grande idiota della lega”

Almeno un elettore quest’anno NFL MVP dice che non sosterrà il pioniere, Imballatori di Green Bay Il quarterback Aaron Rodgers.

“Penso che sia un cattivo”, ha detto Hub Arkush, editore e direttore generale del Chicago Football Magazine, durante un’intervista con Rodgers. Chicago Stazione radio WSCR-AM.

I Bakers hanno fatto la storia come Aaron Rodgers

Rodgers dovrebbe vincere il premio MVP per il secondo anno consecutivo, ma Arkush ha detto che non lo meritava quest’anno a causa della sua stagione drammatica e turbolenta.

“Non penso che tu possa punire la tua squadra, la tua organizzazione e la tua base di fan per essere il più grande sciocco della lega”, ha detto Arkush alla stazione radio sportiva Arkush sulla stazione radio sportiva.

Prima dell’inizio della stagione in corso, ha indirettamente criticato il front office dei Packers sul fatto che Rodgers debba ritirarsi o unirsi a un’altra squadra, esprimendo la sua delusione per le loro selezioni al draft.

Packers Whiteout Downday Adams segue la posizione di Aaron Rodgers prima della libera agenzia

Ma alla fine Rodgers ha giocato, portando la sua squadra a un record di 13-3 migliore della NFL (in appena un’altra settimana), conquistando il titolo della NFC North Divisional e raggiungendo il primo round in borsa la stagione successiva.

“Era più prezioso sul campo? Sì, potresti fare questo argomento, ma non penso che sia più prezioso di Jonathan Taylor (Golds al contrario) o Cooper Kup (Rams White ricevitore) o forse anche. Tom Brady. (Bucanieri QB). Quindi da dove sono seduto, perché non dovrebbe essere la mia scelta per il resto “, ha detto Arkush.

Secondo Arkush, Rodgers vincerà comunque, anche se non otterrà un voto di consenso.

“Penso che vincerà? Forse”, ha detto Stazione. “A molti elettori non piace che mi avvicini a questo, ma altri si avvicinano a chi sto parlando. Ma uno dei modi in cui possiamo essere elettori è non poter dire per chi stiamo votando. Non dovrebbe.

“Non ci sono linee guida. Ci è stato detto di scegliere il ragazzo che riteniamo sia il più prezioso per la sua squadra. E penso che da nessuna parte dica “sicuramente in campo”, tuttavia ha ferito la sua squadra. Il modo in cui si è comportato fuori dal campo campo”, ha continuato Arkush.

Rodgers ha suscitato alcune polemiche in tutta la lega quando è risultato positivo COVID-19 E venne alla luce che non lo era vaccinato.

Sostenendo di non votare, Arkush ha detto: “Penso che il modo in cui si è caricato sia inappropriato. Penso che sia un cattivo ragazzo, e non penso che un cattivo ragazzo possa essere una persona di grande valore allo stesso tempo”.

Se Rodgers vince l’MVP, sarà il suo quarto giocatore – uno dei giocatori più attivi (dopo 5 vittorie si è ritirato Peyton Manning).

Il commento di Arkush ha causato qualche contraccolpo su Twitter.

Il #NFL Dovrebbe essere preso immediatamente UbHub_ArkushPossibilità di votare MVP a causa del suo palese pregiudizio. Hub, il tuo ego è più grande del tuo talento. Spero che ti piaccia l’unica fonte di potere nella tua vita. Spero che agirai di conseguenza. – Evan Massey (massey_evan) 5 gennaio 2022