Virginia Sen. 27 ore dopo essere stata catturata nel bel mezzo di una bufera di traffico. Tim Cain è venuto in Campidoglio

Cain è rimasto bloccato con centinaia di persone sull’Interstate 95 in Virginia.

Era una delle centinaia di persone bloccate durante la notte in un ingorgo lungo un miglio sull’Interstate 95 in Virginia a seguito di un incidente automobilistico lunedì pomeriggio. Tim Cain ha twittato martedì.

Dopo 27 ore difficili, Caino annunciò finalmente il suo arrivo in Campidoglio.

I Democratici della Virginia hanno twittato che ha iniziato il suo viaggio regolare verso il Campidoglio alle 13:00 di lunedì e che 19 ore dopo lui e altri cittadini della Virginia sono rimasti bloccati nel traffico a seguito di una forte tempesta di neve.

L’incidente che ha coinvolto sei autoarticolati è stato segnalato per la prima volta dal Dipartimento dei trasporti della Virginia alle 13:30 di lunedì. Da allora, i conducenti sono rimasti bloccati sull’autostrada lunga 48 miglia mentre le autorità lavorano per riparare il traffico.

Gran parte dell’area di Washington è stata chiusa, creando condizioni di viaggio pericolose.

Martedì mattina il governatore della Virginia Ralph Northam ha twittato che il suo team ha lavorato tutta la notte per rispondere. È stato inviato un messaggio di emergenza ai conducenti che cercano di connettersi con l’assistenza.

VDOT ha dichiarato su Twitter che l’Interstate 95 è stata interrotta e che “si prevede che i viaggi saranno pericolosi quasi tutti i giorni”.

Martedì mattina, in un’intervista con una stazione televisiva locale di Washington, Northam ha sottolineato la sua impreparazione ai temporali e ai potenziali pericoli della guida.

“Era un passo alla volta, sai, quello che è successo dopo la mezzanotte, siamo diventati una pista di pattinaggio, in realtà siamo diventati una pista di pattinaggio e i camion erano potenti”, ha detto North a Fox 5tc. “Una volta che ciò accade, una volta eseguito il backup, è molto difficile ottenere le nostre risorse e le nostre attrezzature. Quindi, andiamo da entrambe le estremità il più velocemente possibile e facciamo tutto il possibile”.

I funzionari statali non sanno in questo momento quanto tempo ci vorrà per liberare la strada, ma forniremo aggiornamenti quotidiani secondo necessità.

Mentre il traffico rallenta di nuovo, diversi conducenti, tra cui Cain, sono ancora bloccati e, secondo il suo ufficio, più di 24 ore dopo la partenza, cercherà finalmente di raggiungere il suo Campidoglio nel pomeriggio.

La National Card è pronta per un possibile aiuto, ma Northam ha affermato che il problema è ottenere le risorse disponibili dove devono andare.

Devon Morales e Libby Cathay di ABC News hanno contribuito al rapporto.