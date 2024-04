SpaceX lancia 23 satelliti Starlink dalla Florida

Le versioni di Starlink continuano ad arrivare.

Un razzo Falcon 9 che trasportava i 23 satelliti Internet Starlink di SpaceX è decollato dal Kennedy Space Center della NASA in Florida oggi (17 aprile) alle 17:26 EDT (21:26 GMT).

Primo stadio del Falcon 9 È tornato sulla terra Circa 8,5 minuti dopo il lancio programmato. È atterrato verticalmente sulla nave drone Just Read the instructions di SpaceX di stanza nell'Oceano Atlantico.

Molti di noi non riescono a vedere quel traguardo in tempo reale; Un evento insolito per SpaceX Il feed live streaming è stato tagliato Circa tre minuti dopo.

Un razzo SpaceX Falcon 9 lancia 23 satelliti Starlink dalla Florida il 17 aprile 2024. (Credito immagine: X tramite SpaceX)

Questo è il dodicesimo lancio e atterraggio per questo particolare booster, fase uno Descrizione della missione SpaceX. Si tratta di otto meno del record di riutilizzo dell'azienda, stabilito la scorsa settimana durante la missione Starlink.

Lo stadio superiore del Falcon 9 trasportava 23 satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa (LEO). Se tutto andrà secondo i piani, li farà atterrare lì 65 minuti dopo il decollo.

Il lancio di questa sera è la 39a missione orbitale dell'anno di SpaceX e il 26 del 2024 è dedicato alla costruzione della rete Starlink.

Megaconstellation attualmente ha Più di 5.700 satelliti operativi, e quel numero continuerà a crescere in futuro. SpaceX ha approvato 12.000 velivoli Starlink per l'uso in LEO e ha richiesto l'approvazione per altri 30.000.