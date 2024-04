Tesla sta cercando di rilanciare l’accordo di pagamento di 47 miliardi di dollari di Musk attraverso il voto di un nuovo azionista

Di fronte alle critiche secondo cui è eccessivamente indebitata con Elon Musk, il consiglio di amministrazione di Tesla ha dichiarato mercoledì che gli avrebbe dato tutto ciò che desiderava, incluso il più grande pacchetto salariale nella storia dell’azienda.

Se le battute d'arresto in tribunale e nel mercato automobilistico hanno spinto a un esame di coscienza nel consiglio di amministrazione di Tesla, non vi è alcuna indicazione in merito nell'ultimo annuncio. Se non altro, il consiglio di amministrazione ha raddoppiato il suo sostegno a Musk, l’amministratore delegato di Tesla, rischiando il fuoco degli investitori attivisti e ulteriori cause legali.

La decisione del consiglio di amministrazione di chiedere agli azionisti di approvare il piano di compensi di circa 47 miliardi di dollari di Musk è arrivata meno di tre mesi dopo che un giudice del Delaware aveva annullato lo stesso pacchetto retributivo di 10 anni. Il giudice ha affermato che era esagerato e che la società non aveva divulgato adeguatamente i dettagli al riguardo agli azionisti che l’avevano approvato nel 2018.

Tesla ora fornirà agli azionisti maggiori informazioni su come è stato sviluppato il piano e chiederà loro di approvarlo nuovamente. Questo voto verrà preso in un momento in cui gli investitori sono sempre più preoccupati per la società di auto elettriche perché le sue vendite sono in calo e le sue azioni sono scese di oltre un terzo quest’anno. Inoltre, Musk non ha offerto un grande piano per ripristinare lo slancio dell’azienda.