Il rapporto sui lavori di febbraio mostra un altro forte guadagno: aggiornamenti in tempo reale

Realizzato da Jerome H. Powell, presidente della Federal Reserve, ha testimoniato a Capitol Hill questa settimana. credito… TJ Kirkpatrick per il New York Times

È già chiaro che la Fed è pronta ad aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto questo mese, poiché cerca di rendere più costosi i prestiti nel tentativo di raffreddare l’economia.

Il capo della banca centrale, Jerome Powell, ha spiegato questa settimana.

Ma i dati sull’occupazione di febbraio pubblicati venerdì informeranno i responsabili politici mentre discutono dei piani per ridurre il bilancio della banca centrale (qualcosa che potrebbe far deragliare ulteriormente l’economia) e mentre fanno stime sulla rapidità con cui i tassi di interesse aumenteranno nei mesi. Prima.

L’ultimo rapporto sull’occupazione ha mostrato che l’economia ha aggiunto 678.000 posti di lavoro il mese scorso. Ma soprattutto, dal punto di vista della Federal Reserve, ha mostrato che la disoccupazione è scesa al 3,8 per cento, i lavoratori sono entrati nella forza lavoro e la crescita salariale si è stabilizzata dopo una serie di rapidi aumenti.

I dati ribadiscono che il mercato del lavoro è vivace e possono anche – leggermente – ridurre la preoccupazione che la nazione si trovi all’inizio di una spirale inflazionistica in cui aumenti di salari e prezzi si spingono costantemente l’un l’altro verso l’alto. Ma per ora, è probabile che manterrà i banchieri centrali in linea con il piano che Powell ha delineato questa settimana.

“È una buona notizia, non è cambiato nulla che il presidente Powell fosse stato in qualche modo predisposto dalla Fed, quel giorno”, ha affermato Charles Evans, presidente della Federal Reserve Bank di Chicago. Ha detto alla CNBC Venerdì.

Sebbene Evans continui ad agire con un tono cauto, suggerendo che salari e prezzi potrebbero continuare a salire, i nuovi dati potrebbero avere scarso impatto sul modo in cui alcuni funzionari pensano alle aspettative sui tassi di interesse nei prossimi mesi e anni. La Fed rilascerà le previsioni nella sua sessione trimestrale Riepilogo delle prospettive economiche In combinazione con la sua decisione politica di marzo, e dato che è già previsto un aumento dei tassi di interesse, è probabile che queste aspettative politiche siano al centro della scena.

L’invasione russa dell’Ucraina ha reso il percorso più incerto, quindi le previsioni economiche saranno più un progetto approssimativo che un piano difficile. Ma per ora, l’economia sembra forte ed è probabile che i funzionari si aspettino una serie di cambiamenti politici nel 2022 e nel 2023.

Ma una crescita salariale più modesta, se continua, potrebbe dare alla Fed un po’ più di respiro per ritirare il supporto in modo costante ma non frenetico. Poiché i posti di lavoro si sono rivelati abbondanti e i lavoratori difficili da trovare, i salari hanno iniziato a crescere rapidamente, attirando l’attenzione della Federal Reserve. I rapidi guadagni salariali hanno reso più probabile che il costo del lavoro iniziasse a far salire i prezzi, facendoli durare più a lungo.

Il rapporto pubblicato venerdì è solo un numero e i dati sui salari rimbalzano, ma potrebbe allentare la pressione sui margini. La retribuzione oraria media è aumentata del 5,1% nell’anno fino a febbraio, ben al di sotto del guadagno del 5,8% previsto dagli economisti. Su base mensile, lo stipendio non viene affatto riscosso.

I guadagni annuali rimangono un ritmo solido di aumenti salariali per i lavoratori americani – i guadagni orari sono aumentati dal 2 al 3% negli anni precedenti la pandemia – ma se gli aumenti salariali continuano a moderarsi, potrebbero sembrare più sostenibili le banche centrali.

Ciò è particolarmente vero perché il rallentamento è arrivato con un aumento della percentuale di persone che lavorano o cercano lavoro e con più ore lavorate settimanali, indicando che i datori di lavoro sono in grado di trovare un’offerta di lavoro più disponibile. Con più lavoratori disponibili, l’economia potrebbe essere in grado di produrre di più e crescere più rapidamente senza surriscaldarsi.

Sebbene i lavoratori siano chiaramente favorevoli a un ritmo più rapido degli aumenti salariali, i forti aumenti non sono stati sufficienti per tenere il passo con l’inflazione degli ultimi mesi. Se la Fed e le forze di mercato possono tagliare gli aumenti dei prezzi senza causare una dolorosa recessione che mette le persone senza lavoro, ciò potrebbe garantire che continui guadagni salariali costanti senza essere completamente divorato dai prezzi più elevati – un buon risultato gli economisti a volte si riferiscono come un “facile approdo.”