“Batman” è andato a $ 100 milioni + weekend – Scadenza

Warner Bros.. Il pieno ritorno della finestra teatrale, senza il giorno e la data di HBO Max, si rivela un’impresa redditizia. Dal debutto con le anteprime martedì sera, è apparso il film diretto da Matt Reeves $ 21,6 milioni. Tra un programma e l’altro speciali, solo anteprime, principalmente da Imax, rispettivamente il martedì e il mercoledì, Batman Squillare 4 milioni di dollariil che significa che giovedì appare dopo le 15:00 $ 17,6 milioni. Batman Sono circa 3.300 le sale riservate all’anteprima e il numero delle sale è salito oggi a 4.217.

Batman Le anteprime di giovedì precedono il piatto della capitale Squadra della Giustizia ($ 13 milioni) e donna straordinaria ($ 11 milioni), ma meno Il Cavaliere Oscuro ($ 18,5 milioni), Il cavaliere oscuro risorge ($ 30,6 milioni) e Batman contro Superman ($ 27,7 milioni). Ancora, Batman In un’area molto salutare al botteghino e arriva in un momento così meraviglioso e cruciale per i cinema: è passato praticamente un anno dalla riapertura dei mercati di New York e Los Angeles, Los Angeles ha appena annunciato che sta revocando il mandato di Indoor Mask per vaccinare e non vaccinare, mentre la città dovrebbe cancellare New York ha la propria politica sulle maschere indoor lunedì 7 marzo. NRG ha riferito all’inizio di questa settimana che gli spettatori che sono “molto o in qualche modo a proprio agio” al cinema hanno raggiunto l’80%, un punto in meno rispetto a tutti: la loro regressione temporale massima l’11 luglio 2021 (81%).

Ho sentito che la Warner Bros. A partire da ieri ha $ 50 milioni di vendite pre-weekend per il film di Robert Pattinson, e non è precaricato, con una forte vendita di biglietti prevista per sabato, non solo per oggi. Martedì Solo le anteprime di Emacs sono esaurite. I Warner hanno fatto le anteprime di martedì e mercoledì per generare calore come credevano nel film; Consenti ai fan di essere i primi a vederlo.

Dove se ne va Batman? Batman contro Superman Rilasciato una settimana prima delle vacanze di Pasqua nel 2016, ha visto le anteprime di giovedì rappresentare il 34% del suo primo giorno di venerdì con un valore di 81,55 milioni di dollari, che si è tradotto in un’apertura di 166 milioni di dollari. Il Cavaliere OscuroGiovedì ha guadagnato il 28% dei $ 67,1 milioni del primo giorno e in 3 giorni quel film è diventato $ 158,4 milioni. Quindi è possibile guardare il primo venerdì per Batman Almeno 60 milioni di dollari.

Il film di Reeves di quasi 3 ore non fa dormire nessuno: i sondaggi PostTrak del giovedì sera mostrano 4 stelle e mezzo, l’88% positivo e il 73% altamente raccomandato. Gli uomini di età superiore ai 25 anni hanno guidato l’attacco con il 42% Batman Con un punteggio dell’86%, gli uomini sotto i 25 anni hanno apprezzato con un punteggio positivo del 90%, le donne sopra i 25 anni hanno ottenuto il 17% con un punteggio dell’85% mentre le donne sotto i 25 anni rappresentavano il 14% del pubblico con un punteggio di 95 % punto. compreso, BatmanLe anteprime sono basate sulla demo 18-34, la base del settore cinematografico, che è presente per il 68%. Quelli di età superiore ai 45 anni rappresentavano l’11% del pubblico, mentre quelli di età superiore ai 35 anni rappresentavano il 25%. I sondaggi PostTrak hanno visto quasi la metà del pubblico guardare Batman nel teatro normale, mentre il 24% era in IMAX e il 23% nell’auditorium PLF. Il 76% del pubblico ha acquistato i biglietti online, mentre il 24% era a teatro.

Il 20% ha comprato i biglietti per Batman Una settimana fa, il 23% era nell’ultima settimana, il 16% il giorno prima di vedere la foto, mentre il 40% ha acquistato i biglietti il ​​giorno in cui ha visto il film.

Tra i film regolari proiettati il ​​giovedì, Sony Sconosciuto Ha preso il primo posto con $ 1,09 milioni in 4.275 sale, concludendo la sua seconda settimana con $ 29,1 milioni e un totale di $ 89,2 milioni. MGM / UAR cane Giovedì ha visto $ 640.000, con una seconda settimana del valore di $ 13,2 milioni e un totale di $ 33,9 milioni.