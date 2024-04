Peacock Company annuncia un aumento dei prezzi per i suoi abbonati

Pagare per le piattaforme di streaming sta diventando sempre più costoso e ora ci sono brutte notizie per gli abbonati Peacock di Comcast. La società ha annunciato questa settimana che i prezzi degli abbonamenti aumenteranno presto sia per gli abbonati nuovi che per quelli esistenti. Continua a leggere mentre forniamo maggiori dettagli su questo aumento di prezzo.

L'abbonamento a Peacock sta diventando sempre più costoso

Come riportato il bordoPeacock aumenterà l'abbonamento per ciascuno dei suoi piani di $ 2. Attualmente, Peacock offre un piano supportato da pubblicità che costa $ 5,99 al mese, mentre il piano Premium Plus costa $ 11,99 al mese. Scopri di seguito i nuovi prezzi:

Premio Pavone: $ 7,99 Mensile o $ 79,99 ogni anno.

Mensile o ogni anno. Pavone Premium Plus: $ 13,99 Mensile o $ 139,99 ogni anno.

Peacock è stato lanciato nel 2020 e ha visto il suo primo aumento di prezzo l'anno scorso, quando il prezzo dell'abbonamento premium è passato da $ 4,99 a $ 5,99 al mese. Nel frattempo, il piano Premium Plus costa $ 9,99 al mese prima di aumentare a $ 11,99. Nello stesso periodo la piattaforma ha interrotto il suo piano gratuito, che rimane disponibile solo per chi lo possedeva in passato.

Comcast ha recentemente rivelato che Peacock ha guadagnato 3 milioni di abbonati paganti negli ultimi mesi, portando il totale a 34 milioni. La piattaforma presenta contenuti di NBCUniversal, inclusi film, notizie, serie e sport.

L’aumento arriva mentre anche altre piattaforme di streaming hanno aumentato i prezzi e hanno represso la condivisione delle password. All’inizio di quest’anno, HBO e Disney+ hanno annunciato i loro piani per seguire Netflix nell’impedire agli utenti di condividere i propri account con altri.

Per quanto riguarda l'abbonamento Peacock, i nuovi prezzi entreranno in vigore a partire dal 18 luglio per i nuovi clienti, mentre gli abbonati esistenti pagheranno i nuovi prezzi a partire dal 17 agosto.

