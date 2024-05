SXSW si dirigerà a Londra nel 2025

SXSW Londra

Per gentile concessione di SXSW

Da sud a sud-ovest in direzione di Londra.

L’evento, che si descrive come “il festival più importante al mondo che celebra la convergenza di creatività, cultura e tecnologia”, si espanderà con SXSW London nel giugno 2025.

Questo spostamento dà a SXSW, fondata nel 1987 ad Austin, una presenza in Europa. SXSW si era precedentemente espanso nella regione Asia-Pacifico, con SXSW Sydney, nel 2023. Ognuno di questi eventi avrà il suo “sapore distinto”, rendendo SXSW un “tour di tre tappe imperdibile per la comunità creativa globale”, hanno affermato gli organizzatori. .

“Come fan da sempre del SXSW, credo davvero che sia più di un semplice evento: è un movimento, una piattaforma in cui le più grandi menti, musicisti e motivatori del mondo si uniscono per condividere la loro passione e visione per il futuro”, ha affermato Randall Bryan. Amministratore delegato di SXSW Londra. “SXSW London si baserà sull’incredibile patrimonio di Austin, offrendo un evento che supporta il motivo per cui SXSW è la destinazione ideale per professionisti e creativi alla ricerca di connessioni significative, esperienze inaspettate e idee che possano aiutare a plasmare il mondo. SXSW London fornirà anche una piattaforma per la prossima generazione di talenti creativi e lavoreremo duramente per garantire che le opportunità di apprendimento, occupazione e miglioramento della comunità siano al centro di tutto ciò che facciamo.

Jean Pasquet, Co-Presidente e Chief Brand Officer di SXSW, ha aggiunto: “Dopo il successo di SXSW a Sydney, questa è una nuova straordinaria opportunità per evidenziare gli elementi che rendono SXSW unico in una delle città più vivaci d’Europa non vedo l’ora di stabilire connessioni più profonde con la nostra comunità all’estero e di portare le conversazioni che iniziano ad Austin a Londra.

Da parte sua, SXSW porterà a Londra il suo “carattere distintivo”, che sarà influenzato dalla vita culturale e creativa della città, dal suo status di luogo di incontro internazionale e dalla sua posizione rispetto ad altri importanti centri creativi e tecnici in Europa.

L’evento includerà dozzine di locali, gallerie, club e altri spazi a Shoreditch, a est di Londra. La località è stata scelta per il suo status di vivace centro di creatività e innovazione tecnologica, nonché per la sua diversità, cultura giovanile attiva, cucina internazionale e vita notturna.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a SXSW a Londra per la prima volta in assoluto, confermando il nostro posto nel cuore dei settori tecnologici e creativi europei e come capitale globale della cultura quando facevo parte del SXSW ad Austin nel 2018, ho visto in prima persona l’entusiasmante atmosfera di innovazione che SXSW sta creando e non vedo l’ora di farne di nuovo parte. Questa è un’opportunità storica per Londra di riunire ancora una volta i talenti più entusiasmanti del mondo della nostra missione di costruire una Londra migliore e più prospera per tutti.

SXSW London si concentrerà sui talenti creativi provenienti da tutta Europa, con keynote stimolanti, performance musicali e innovazioni nella tecnologia, nei giochi e nello schermo. Gli organizzatori hanno affermato che offriranno anche arti visive, design e programmi di moda all’avanguardia, insieme a mostre ed esperienze interattive e coinvolgenti negli spazi pubblici del campus est di Londra.

Il ministro della Cultura Lucy Fraser ha dichiarato: “I festival sono stati una parte vitale della cultura britannica per decenni e una parte fondamentale del motivo per cui il Regno Unito è conosciuto in tutto il mondo per l’eccellenza creativa. “Dal cinema e dalla TV alla moda e alla musica, Londra è un hub globale per talenti culturali e creativi, quindi è fantastico che SXSW venga qui per riunire innovatori provenienti da tutti questi settori e mostrare perché le industrie creative del Regno Unito sono l’invidia del mondo .”

Inoltre, SXSW London continuerà a portare avanti l’attenzione di Austin sull’azione per il clima e la sostenibilità.

Maggiori dettagli sul programma SXSW London 2025 saranno annunciati nei prossimi mesi, con la vendita dei badge prevista per ottobre. Chi è interessato può registrarsi su sxswlondon.com.

Penske Media, la società madre di giornalista di Hollywood, È il maggiore azionista di SXSW.