La tecnologia trascina le azioni al ribasso mentre il rally si ferma

Mercoledì le azioni Reddit (RDDT) sono aumentate fino al 5% dopo che la società ha dichiarato, nel suo primo rapporto trimestrale sugli utili, di aspettarsi una crescita delle vendite migliore del previsto nel trimestre in corso e ulteriori progressi nella redditività.

Reddit ha detto Nella sua uscita martedì Si prevede un fatturato del secondo trimestre compreso tra 240 e 255 milioni di dollari, superiore alle stime di Wall Street di 228 milioni di dollari. La società di social media ha inoltre affermato di vedere un EBITDA rettificato nell’attuale trimestre compreso tra 0 e 15 milioni di dollari. The Street si aspettava una perdita di 13 milioni di dollari.

Gli utenti attivi giornalieri su Reddit hanno raggiunto gli 82,7 milioni, in crescita del 9% rispetto al trimestre precedente e più velocemente di quanto previsto dagli analisti.

“A nostro avviso, Reddit ha avuto una forte performance post-IPO nel primo trimestre”, ha scritto mercoledì l’analista di Citi Ronald Guzzi in una nota ai clienti. “Ancora più importante, crediamo che il miglioramento delle tendenze di coinvolgimento sia permanente.”

Dopo aver inizialmente registrato un’impennata in seguito all’offerta pubblica di fine marzo, le azioni di Reddit sono scese nelle settimane successive, passando da un picco di circa 74 dollari per azione a poco meno di 40 dollari, mentre crescevano le preoccupazioni sull’elevata valutazione della società e sui potenziali flussi di entrate future.

Ma il rapporto della società che un tempo ospitava il foraggio per gli obiettivi di stock di meme evidenzia una tendenza osservata di recente in altri nomi preferiti dai rivenditori. Le azioni di Reddit si stanno muovendo al rialzo dopo che l’analista di JPMorgan Doug Anmuth ha definito il trimestre “forte”, ma non sta salendo a un punto difficile da comprendere per gli analisti.

“Ci aspettiamo che le tendenze rimangano forti durante tutto l’anno, dati i recenti venti favorevoli, e stiamo aumentando le nostre stime sulle entrate per il 2024 e il 2025 rispettivamente dell’11% e del 12%,” ha scritto Anmuth.

Anmuth ha mantenuto un rating nervoso sul titolo mentre ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 57 dollari da 47 dollari, sottolineando che le azioni sembrano essere “giustamente valutate” al momento.

Scopri di più sulle opportunità di intelligenza artificiale di Reddit qui.