Annunci diretti: la Russia occupa l’Ucraina

La delegazione ucraina che ha partecipato ai colloqui con la Russia in Ucraina ha affermato venerdì che la parte ucraina “comprende le intenzioni” della Federazione russa in Ucraina, mentre la parte ucraina sa “dove”. [Russia] Vuole andare”, ha detto.

Parlando in una conferenza stampa nella città ucraina di Lviv, Mykhailo Podoliak ha affermato che la posizione dell’Ucraina è stata “elevata” dai partner occidentali, aggiungendo che il presidente Volodymyr Zelensky “non farebbe certamente alcuna concessione che minerebbe la nostra integrità territoriale e indipendenza”.

“La posizione della Federazione Russa è dura – se è facile non attaccheranno l’Ucraina – ma la posizione del leader ucraino delle forze armate è dura. I negoziati sono duri ma si stanno svolgendo”, ha detto.

La conferenza stampa arriva il giorno dopo il secondo round di colloqui tra le delegazioni ucraina e russa in Bielorussia. In un tweet di giovedì, Bodolyak ha affermato che l’Ucraina non ha negoziato i risultati richiesti, sebbene le delegazioni siano riuscite solo a raggiungere una “soluzione per la creazione di corridoi umanitari”.

Parlando venerdì, David Arakamiya, un alto funzionario del partito al governo ucraino, ha affermato che Zelensky non aveva presentato una richiesta ufficiale per colloqui con il presidente russo Vladimir Putin e che sarebbe stato “molto presto” e ulteriori colloqui avrebbero avuto luogo. Necessità prima che parlino.

Aragamiyah ha anche osservato che la Russia stava affrontando “pressioni” da parte della più ampia comunità internazionale per gli attacchi delle forze russe alle aree civili in Ucraina.

Sottolineando l’attacco della Russia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, Arakhamia ha detto durante i colloqui di giovedì che i negoziatori ucraini avevano raccomandato una zona libera da conflitti di 30 chilometri attorno a tutte le centrali nucleari in Ucraina, “poi Zap è successo immediatamente”.