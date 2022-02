Illinois “Stealth Omigron” Subversion PA2 – NBC riporta il primo caso di Chicago

Il primo caso del sottotipo BA.2 Omigran, spesso indicato come “Stealth Omigron”, è stato scoperto in Illinois, hanno detto lunedì i funzionari della Northwestern University.

Il Northwestern Center for Medicine for Pathogen Genomics and Microbial Evolution (CPGME) ha scoperto il caso durante il fine settimana, hanno affermato i funzionari dell’università in un comunicato stampa.

La persona che ha contratto questa variazione è stata testata per Covit-19 il 18 gennaio, sebbene non fossero disponibili ulteriori informazioni, incluso dove si trova in Illinois. Questo non è il primo caso riscontrato nel Midwest L’ufficiale sanitario del distretto di Milwaukee ha detto lunedì che c’era una sottovarianza anche nel Wisconsin.

Gli scienziati della Northwestern Feinberg School of Medicine affermano che l’arrivo del sottotipo non è sorprendente.

“La domanda ora è se la nuova sottovariante estenderà la valvola per i casi affetti da Omigron”, ha affermato in un comunicato stampa Ramon Lorenzo-Rodonto, direttore della biometria di CPGME.

BA.2 è una variante specifica di Omigran, noto anche come BA.1, e ha diverse mutazioni aggiuntive che lo rendono ancora più pervasivo, ha affermato Judd Hultkist, co-direttore di CPGME.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità classifica Omigran come una variante di preoccupazione generale, ma non isola BA.2 con un proprio rango.

Questa variazione è stata segnalata in più di 40 paesi. Funzionari del nord-ovest hanno affermato che i numeri dei casi sono stabili in alcuni luoghi in cui BA2 è alto.

Come risultato della sua ascesa, l’OMS afferma che le indagini di BA.2 dovrebbero avere “la priorità”.

“Se BA.2 negli Stati Uniti segue lo stesso schema di paesi come il Regno Unito, la Danimarca o l’India, possiamo osservare un calo dell’attuale calo di nuovi casi. In questo caso, il numero di nuovi casi potrebbe essere confermato. “I casi di BA.2 sono ancora bassi negli Stati Uniti, quindi è troppo presto per scoprirlo”.

Nell’analisi iniziale degli scienziati in Danimarca, non c’era differenza nel ricovero ospedaliero per BA.2 rispetto all’omigran originale. Gli scienziati stanno ancora esplorando l’efficacia di questa versione e l’efficacia degli attuali vaccini contro di essa. Inoltre, non è chiaro quanto bene i trattamenti funzioneranno contro di essa.

Gli scienziati della Northwestern affermano che i dati preliminari mostrano che il vaccino completo e le iniezioni di richiamo sono altrettanto efficaci nel prevenire gli eventi sintomatici sia di BA.1 che di B.2. Sottolineano che la vaccinazione senza un’iniezione di richiamo non è efficace contro nessuna versione.