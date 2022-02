Jim Harbaugh dice al Michigan che tornerà; Rams OC Kevin O’Connell emerge come il favorito dei Vichinghi

Jim Harbaugh ha chiamato il Michigan per informare la scuola che, nonostante abbia intervistato i Minnesota Vikings mercoledì, tornerà a scuola per la stagione 2022, hanno detto fonti ad Adam Schefter di ESPN.

Il Michigan era, nelle parole di una fonte, “euforico” per ottenere la decisione di Harbaugh.

Il coordinatore offensivo dei Los Angeles Rams Kevin O’Connell è emerso come il favorito per diventare l’allenatore capo in Minnesota, hanno detto fonti a Schefter e Dan Graziano di ESPN.

Harbaugh, 58 anni, ha intervistato i Vikings a Eagan, Minnesota, il giorno della firma nazionale del college football. Il Michigan ha il n. Classe di reclutamento di 8 livelli, con sette impegni ESPN 300, molti dei quali avevano già firmato le loro lettere di intenti nazionali con i Wolverines durante il periodo di firma iniziale di dicembre.

Fonti in precedenza avevano detto a ESPN che Harbaugh aveva pianificato la sua intervista con il Minnesota come se fosse stato assunto dai Vikings e preparato la sua uscita dal programma di football dei Wolverines parlando con le reclute della possibilità del suo ritorno nella NFL.

Harbaugh è andato 44-19-1 in quattro stagioni (2011-14) con i San Francisco 49ers e detiene la quinta migliore percentuale di vittorie nella storia della NFL, davanti a qualsiasi allenatore attivo in campionato. Harbaugh ha guidato San Francisco alla NFC Championship Game in tre delle sue quattro stagioni e ha portato i 49ers al Super Bowl nel suo secondo anno, ma è stato licenziato dopo essere andato 8-8 nel 2014.

Dopo il suo tempo con San Francisco, Harbaugh è stato assunto dal Michigan, la sua alma mater, nel 2015. In sette stagioni, Harbaugh ha portato i Wolverines a un record di 61-24 con un punteggio di 42-17 nella partita dei Big Ten.

Dopo una stagione 2-4 nel 2020, Harbaugh ha preso una riduzione dello stipendio e ha ridotto il suo stipendio base da $ 8 milioni a $ 4 milioni all’anno. Durante la campagna del 2021, ha guidato il Michigan al suo primo campionato Big Ten dal 2003 e al primo gioco per il titolo Big Ten. Harbaugh ha anche portato i Wolverines alla loro prima vittoria sull’Ohio State durante il suo mandato e al College Football Playoff come n. 3 semi. Il Michigan ha giocato contro la Georgia all’Orange Bowl in semifinale e ha perso 34-11.

I vichinghi hanno contattato il Michigan sabato scorso e hanno ricevuto il permesso di parlare con Harbaugh in modo informale. I legami di Harbaugh con il nuovo direttore generale dei Vikings Kwesi Adofo-Mensah, che ha lavorato a San Francisco con l’ex allenatore dei Niners dal 2013 al ’14, hanno avuto un peso considerevole ad Harbaugh diventando un candidato pochi giorni dopo che la squadra ha assunto il suo nuovo GM. Diverse fonti in precedenza avevano detto a ESPN che Harbaugh era la prima scelta di Adofo-Mensah per il lavoro.

Prima che Adofo-Mensah fosse assunto la scorsa settimana, il Minnesota ha condotto otto interviste al primo turno per il suo posto vacante di capo allenatore. O’Connell e il coordinatore difensivo di Rams Raheem Morris hanno entrambi preso parte a quelle interviste iniziali e si sono incontrati di persona con i Vikings lunedì a Los Angeles.

Il coordinatore difensivo dei New York Giants Patrick Graham ha intervistato i Vikings per la prima volta tre giorni dopo l’assunzione di Adofo-Mensah. La seconda intervista di Graham si è svolta di persona martedì.

I Vikings hanno licenziato l’allenatore Mike Zimmer, insieme al direttore generale Rick Spielman, lo scorso gennaio. 10 dopo che la squadra ha terminato la stagione 2021 con un record di 8-9 e non si è qualificata per i playoff in anni consecutivi.

Courtney Cronin di ESPN ha contribuito a questo rapporto.