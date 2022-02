Jeff Zucker si dimette dalla CNN dopo la relazione con l’alto dirigente

In un settore noto per il suo talento in onda, Mr. Zucker è forse la figura più riconoscibile tra i dirigenti dietro le quinte. È diventato un volto pubblico della CNN in gran parte a causa della sua giostra pubblica con l’ex presidente Donald J. Trump, con il quale una volta ha condiviso una relazione più amichevole: come presidente della NBC Entertainment, Mr. Zucker aveva deciso di concedere al sig. La celebrità dei reality TV di Trump con “The Apprentice”.

La notizia di Zucker di mercoledì è stata pubblicata in cima alla homepage di Fox News, con un titolo che diceva che “si dimette in disgrazia”. L’articolo di accompagnamento diceva che il sig. Zucker aveva “permesso personalmente” alla CNN di “passare da un’operazione giornalistica solo per i fatti a una piattaforma di opinione iperpartisan”.

Sig. Trump ha rilasciato una dichiarazione in cui fa eco, sostenendo che il sig. Zucker era stato “terminato per numerose ragioni, ma principalmente perché la CNN ha perso la strada con i telespettatori e tutti gli altri”.

Sig. Zucker è diventato amministratore delegato di NBCUniversal nel 2007 prima di lasciare l’azienda nel 2010. Ha iniziato a lavorare alla CNN nel gennaio 2013. Negli ultimi mesi, Mr. Zucker è stato fortemente coinvolto nella formazione di CNN+un servizio di streaming in abbonamento che inizierà questa primavera.

“Insieme abbiamo passato nove anni fantastici”, ha detto il Sig. Zucker ha scritto nella sua nota mercoledì. “Di certo vorrei che il mio mandato qui fosse finito diversamente. Ma è stata una corsa incredibile. E ho amato ogni minuto.

Katie Robertson reportage contribuito.