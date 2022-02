La Russia occupa l’Ucraina e le notizie di Vladimir Putin

La mossa sarebbe vista come un’opzione nucleare in risposta all’occupazione russa dell’Ucraina. Biden e i suoi collaboratori hanno evidenziato la complessità di bloccare la Russia dallo SWIFT, osservando che gli Stati Uniti non possono muoversi unilateralmente. “Questa non è una posizione che altre parti d’Europa vogliono prendere”, ha detto Biden ai giornalisti giovedì.