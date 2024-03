Corina Llores: al candidato dell'opposizione venezuelana è stato vietato di candidarsi alle elezioni

Scritto da Vanessa Buchschlotter

Corinna Joris è stata nominata come candidata DUP venerdì, ma non è riuscita a registrarsi

La principale coalizione di opposizione in Venezuela ha affermato che al suo candidato è stato vietato di candidarsi alle elezioni presidenziali previste per il prossimo luglio.

Il partito d'opposizione Piattaforma Unionista ha dichiarato di non essere in grado di accedere al sito web del Consiglio Elettorale per registrare la sua candidata, Corinna Joris.

Questa è l’ultima battuta d’arresto per il Partito di Unità Nazionale, alla cui leader, Maria Corina Machado, è stato vietato di candidarsi alla presidenza.

I sondaggi d’opinione indicano che se le elezioni fossero libere e corrette, Machado potrebbe sconfiggere il presidente Nicolas Maduro.

Machado, 56 anni, ha fatto notizia in ottobre quando l’opposizione divisa si è unita dietro di lei. Ha ottenuto più del 90% dei voti alle primarie organizzate dall'opposizione.

Il governo del presidente Maduro ha denunciato le primarie come illegittime e le autorità hanno preso di mira la signora Machado e i membri del suo partito venezuelano dopo la sua schiacciante vittoria.

Molti funzionari della campagna regionale sono stati incarcerati negli ultimi mesi.

Proprio la scorsa settimana sono stati emessi mandati di arresto per il suo responsabile della campagna elettorale e per altri otto membri dello staff, accusati di aver partecipato a un complotto per rovesciare il presidente Maduro.

La stessa María Corina Machado è stata sottoposta ad un divieto che le impediva di candidarsi a cariche pubbliche, cosa che la Corte Suprema, piena di fedelissimi del governo, ha confermato.

Il presidente Maduro, al potere dal 2013, ha resistito alle pressioni internazionali per consentire alla Machado di candidarsi alle elezioni presidenziali previste per il 28 luglio.

Nicolas Maduro ha organizzato una massiccia manifestazione dopo aver presentato la sua candidatura per un terzo mandato

“Vinceremo con le buone o con le cattive, vinceremo sempre”, ha detto ai tifosi il mese scorso.

Con l'avvicinarsi della scadenza per la registrazione dei candidati e il divieto di Machado in corso, il Partito Unionista Democratico ha scelto venerdì Corina Llores per sostituirla.

Joris, accademico ottantenne, è relativamente sconosciuto anche negli ambienti dell'opposizione. La coalizione ha considerato il fatto che lei sia una nuova arrivata in politica come una risorsa e ha affermato che ciò rende difficile per i suoi avversari screditarla.

Tuttavia, ha già dovuto confutare le affermazioni secondo cui sarebbe nata fuori dal Venezuela, cosa che la renderebbe non idonea alla presidenza.

Ma quando si è trattato di registrare la sua candidatura entro la scadenza di lunedì sera, la coalizione di opposizione si è trovata in un vicolo cieco.

Nei video caricati sui social media, il PYD ha mostrato come abbia ripetutamente tentato, senza riuscirci, di accedere al sito web del consiglio elettorale per registrare la candidatura della signora Joris.

La signora Joris ha affermato che i suoi diritti di cittadina venezuelana sono stati “violati” perché le è stato impedito di registrarsi.

Ha anche affermato che quando il suo team si è accorto che il sito non rispondeva, si è recato di persona al consiglio elettorale per chiedere una proroga del termine, che non è stata concessa.

Dopo che è scaduto il termine di mezzanotte, Omar Barboza, un funzionario del DUP, ha dichiarato in un video: “Abbiamo lavorato tutto il giorno (…) cercando di esercitare il nostro diritto costituzionale di nominare il nostro candidato. Questo non è stato possibile”.

Nel frattempo, il presidente Maduro non ha avuto problemi a registrare la sua candidatura per il terzo mandato consecutivo.

Migliaia di persone che indossavano il colore rosso associato al suo Partito Socialista Unificato lo hanno applaudito durante una manifestazione davanti all'ufficio del consiglio elettorale.

Ha detto loro: “Oggi non sono venuto solo per registrarmi (…) ma per invitarvi a continuare a sognare e a continuare a trasformare la nostra realtà e a muoverla verso il futuro”.