I mockup di iPhone 16 mostrano modifiche al design e nuovi pulsanti

Sono state trovate immagini che confrontano i presunti modelli esatti della serie iPhone 16 Abbonato in lineafornendo uno sguardo più da vicino al presunto design dei prossimi dispositivi.



Secondo diverse fonti, quest’anno iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max avranno schermi di dimensioni più grandi, mentre iPhone 16 e iPhone 16 Plus avranno le stesse dimensioni di iPhone 15 e iPhone 15 Plus.



Le prime immagini mostrano la differenza di dimensioni tra l'iPhone 16 Pro e l'iPhone 15 Pro dell'anno scorso. Secondo quanto riferito, l’iPhone 16 Pro avrà uno schermo da 6,3 pollici, mentre l’iPhone 16 Pro Max avrà uno schermo da 6,9 pollici. Al contrario, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max hanno rispettivamente display da 6,1 pollici e 6,7 pollici.



Ulteriori foto forniscono un'idea migliore del posizionamento dei pulsanti. Apple prevede di sostituire l'interruttore di disattivazione audio su iPhone 16 e iPhone 16 Plus con il pulsante di azione che in precedenza era esclusivo dei modelli iPhone 15 Pro. Tuttavia, le immagini suggeriscono che il pulsante di azione sarà più grande di quello presente sugli attuali dispositivi Pro.

Vale anche la pena notare la tacca della fotocamera posteriore ridisegnata sul manichino dell'iPhone 16. La tacca a forma di pillola ospita gli obiettivi larghi e ultra larghi separati sia sull'iPhone 16 che sull'iPhone 16 Plus. Il microfono si trova accanto alle lenti, mentre il flash della fotocamera si trova sul retro del dispositivo fuori dalla tacca.



Inoltre, tutti e quattro i modelli di iPhone 16 dovrebbero avere un nuovissimo pulsante che verrà utilizzato per scattare foto e video. Il cosiddetto “pulsante di acquisizione” si trova sullo stesso lato dell'iPhone come il pulsante di accensione, nello spazio attualmente occupato dall'antenna 5G mmWave negli Stati Uniti.



Nelle immagini, il pulsante di acquisizione sembra quasi identico al corpo dell'iPhone 16, ma le voci dicono che sarà meccanico anziché capacitivo. in entrambi i casi, l'informazione Dice che il pulsante risponderà alla pressione e al tocco. Apple ritiene che il nuovo pulsante sarà un punto di vendita chiave per la gamma ‌iPhone 16‌ e viene introdotto per promuovere l’‌iPhone‌ come alternativa alla fotocamera per le riprese video orizzontali.

Si prevede che Apple lancerà la linea iPhone 16 a settembre. Per tutto ciò che sappiamo sui dispositivi, consulta il nostro rapporto dedicato su iPhone 16 e iPhone 16 Pro.