L'influenza aviaria si diffonde alle mucche da latte

Una forma altamente letale di influenza aviaria o influenza aviaria è stata confermata nel bestiame americano in Texas e Kansas. Lo ha annunciato il Dipartimento dell'Agricoltura di lunedi.

Questa è la prima volta che vengono identificate mucche infette.

Sembra che le mucche siano state infettate da uccelli selvatici e alcune aziende agricole hanno segnalato la morte di uccelli, ha affermato l'agenzia. I risultati sono stati annunciati dopo che diverse agenzie federali e statali hanno iniziato a indagare sulle segnalazioni di mucche malate in Texas, Kansas e New Mexico.

In diversi casi, il virus è stato rilevato in campioni di latte non pastorizzato raccolti da mucche malate. Gli esperti hanno affermato che la pastorizzazione avrebbe dovuto inattivare il virus dell’influenza e i funzionari hanno insistito che la fornitura di latte fosse sicura.

“A questo punto, non ci sono preoccupazioni circa la sicurezza della fornitura commerciale di latte o che questa situazione rappresenti un rischio per la salute dei consumatori”, ha affermato l'azienda in una nota.