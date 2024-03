McDonald's prevede di vendere le ciambelle Krispy Kreme nelle sue sedi negli Stati Uniti entro la fine del 2026

McDonald's prevede di vendere le ciambelle Krispy Kreme in tutte le sue oltre 13.500 sedi negli Stati Uniti entro la fine del 2026.

Il lancio inizierà nella seconda metà di quest'anno e ci vorranno circa 2,5 anni per aggiungere le ciambelle Krispy Kreme al menu nazionale di McDonald's mentre l'azienda di panetteria accelera la sua distribuzione per accogliere la partnership, ha annunciato martedì il colosso del fast food.

Questa mossa, che è stata segnalata in precedenza da CNBCRappresenta una partnership esclusiva tra McDonald's e Krispy Kreme negli Stati Uniti per la durata dell'accordo.

McDonald's prevede di offrire tre delle ciambelle più popolari di Krispy Kreme – Original Glazed, Chocolate Iced with Sprinkles e Chocolate Iced – nelle sue oltre 13.500 sedi negli Stati Uniti entro la fine del 2026. Roberto Miller

Non è stato immediatamente chiaro per quanto tempo le ciambelle Krispy Kreme rimarranno nei centri McDonald's una volta completato il lancio entro il 2026, a quel punto i clienti di McDonald's potranno ordinare le originali ciambelle glassate al cioccolato ricoperte di confettini e ciambelle ripiene di glassa al cioccolato. Individualmente o in gruppi di sei, ha confermato al Post un portavoce di Krispy Kreme.

Durante tutta la giornata sarà possibile acquistare le torte.

Per celebrare la partnership, Krispy Kreme ha dichiarato che offrirà una ciambella glassata originale gratuita a tutti gli ospiti che visiteranno le sue panetterie negli Stati Uniti tra le 17:00 e le 21:00 di oggi, martedì 26 marzo.

Per rifornire le sue migliaia di sedi Golden Arches, Krispy Kreme utilizzerà un modello “hub-and-spoke”, così come fa per consegnare le sue famose prelibatezze fritte e glassate ai 6.800 negozi di terze parti dove le sue ciambelle vengono vendute a partire dal 21 dicembre. 31. .

Secondo la CNBC, i centri di produzione – che sono negozi Krispy Kreme o fabbriche di ciambelle – inviano quotidianamente ciambelle fresche a punti vendita come negozi di alimentari e stazioni di servizio.

“Pensiamo di poter servire circa 6.000 ristoranti con la nostra infrastruttura esistente, la maggior parte dei quali sono negozi di ciambelle, che hanno una capacità in eccesso”, ha detto alla CNBC Josh Charlesworth, CEO di Krispy Kreme.

McDonald's offre già ciambelle Krispy Kreme in circa 160 località in Kentucky e Indiana. Gargantopia – Stock.adobe.com

Tuttavia, McDonald’s ha altri 7.500 ristoranti e ha rivelato l’intenzione di aprire 900 nuove sedi negli Stati Uniti entro il 2027.

Sebbene Krispy Kreme stia aumentando la sua capacità produttiva principalmente per la partnership con McDonald's, Charlesworth ha osservato che l'accordo rappresenta una grande opportunità per il negozio di ciambelle – che gestisce più di 300 sedi proprie – di espandere la propria portata, ha riferito CNBC.

Krispy Kreme coglierà anche l'opportunità di raggiungere negozi di alimentari e minimarket che preferiscono fornitori nazionali.

“Ciò significa che l'efficienza e la produttività complessive della nostra rete di distribuzione miglioreranno notevolmente nel tempo, e non solo a causa di tutte queste consegne locali”, ha detto Charlesworth alla CNBC.

L’efficienza arriverà anche sotto forma di meno sprechi, poiché le sedi Krispy Kreme spesso producono più caramelle di quante ne possano vendere in un dato giorno.

Con la domanda aggiuntiva da parte di McDonald's e di altri nuovi venditori, Krispy Kreme sarà in grado di produrre più ciambelle senza incorrere in costi di produzione aggiuntivi.

“Quindi, lo sviluppo del nuovo canale di consegna giornaliero rende il nostro sistema più redditizio, e McDonald's ne è l'acceleratore”, ha detto Charlesworth alla CNBC.

Krispy Kreme sta intensificando i propri sforzi produttivi per soddisfare le richieste della partnership con McDonald's. Immagini Getty

Un portavoce di McDonald's ha inoltre dichiarato al The Post: “Questa partnership aprirà ulteriori opportunità di crescita per i ristoranti McDonald's in tutto il paese, soprattutto a colazione (perché a chi non piace un muffin fresco con il proprio McCafé al mattino?) ma anche durante la colazione. ” giorno.”

La relazione di Krispy Kreme con McDonald's è iniziata alla fine del 2022, quando la catena di fast food ha venduto le amate ciambelle del marchio in nove località del Kentucky.

Secondo McDonald's, il progetto pilota di successo ha visto McDonald's aggiungere le ciambelle Krispy Kreme ad altri 146 ristoranti in tutto lo stato. sito webInoltre più di una dozzina di località in Indiana.

Charlesworth ha affermato che la domanda da parte dei clienti di McDonald's durante i test ha superato le aspettative delle catene, secondo la CNBC.