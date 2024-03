Raw: 25 marzo 2024 | WWE

The Rock ha fatto una visita a sorpresa a Raw lasciando Cody Rhodes scioccato con un segreto prima di WrestleMania sabato

Il Boss Finale irrompe sulla scena per inviare ad American Nightmare un messaggio misterioso prima di WrestleMania. Guarda gli eventi WWE su Peacock, WWE Network, FOX, USA Network, Sony India e altro ancora. #RawWrestling

In vista dell'evento principale del tag team di WrestleMania di sabato, The Final Boss sta stuzzicando il marchio rosso per affrontare uno contro uno con Cody Rhodes. Guarda gli eventi WWE su Peacock, WWE Network, FOX, USA Network, Sony India e altro ancora. #RawWrestling

Trovandosi faccia a faccia con Cody Rhodes, The Rock fa una mossa inaspettata in The American Nightmare mentre si appresta ad affrontare il loro tag team a WrestleMania. Guarda gli eventi WWE su Peacock, WWE Network, FOX, USA Network, Sony India e altro ancora. #RawWrestling



Il rinculo è un motivo. JD McDonagh

JD McDonagh cerca di prendersi cura degli affari e di superare l'imbarazzo di The Judgment Day in uno scontro contro The One and Only. Guarda gli eventi WWE su Peacock, WWE Network, FOX, USA Network, Sony India e altro ancora. #RawWrestling

Qualche istante dopo che “Dirty” Dominik Mysterio è stato espulso dal ring, Ricochet ha colpito una Shooting Star Press su JD McDonagh in piedi estendendo la sua serie di vittorie consecutive e consegnando a The Judgment Day un'altra dura sconfitta.

CM Punk entrò in una guerra di parole con Seth “Freakin'” Rollins e annunciò la sua intenzione di diventare commentatore per il match per il titolo mondiale dei pesi massimi a WrestleMania.

Alimentato dalle sue interazioni con il campione mondiale dei pesi massimi Seth “Freakin'” Rollins e il contendente numero 1 Drew McIntyre, un CM Punk di ritorno dice che farà l'impossibile e li farà sembrare interessanti a WrestleMania. Guarda gli eventi WWE su Peacock, WWE Network, FOX, USA Network, Sony India e altro ancora. #RawWrestling



Candice LeRae batte. Edera Nilo

Poison Pixie continua a usare tattiche subdole per vincere le sue partite. Guarda gli eventi WWE su Peacock, WWE Network, FOX, USA Network, Sony India e altro ancora. #RawWrestling

Candice LeRae ha finto un infortunio per eliminare Ivy Nile e consentire a Poison Pixie di ottenere la vittoria.

#DIY vs. The New Day si è concluso in un no contest con Doomsday Attack

Mentre Johnny Gargano e Tommaso Ciampa combattono contro Kofi Kingston e Xavier Woods sulla strada per un six-pack ladder match per gli indiscussi titoli WWE Tag Team a WrestleMania, The Judgment Day cerca senza pietà di livellare il campo di gioco con un assalto a tutto campo. Guarda gli eventi WWE su Peacock, WWE Network, FOX, USA Network, Sony India e altro ancora. #RawWrestling READ La polizia di Los Angeles si prepara a sostenere i manifestanti anti-israeliani nel tentativo di disturbare gli Oscar



Prima che il vincitore potesse essere determinato in una partita tra Johnny Gargano e Tommaso Ciampa contro Kofi Kingston e Xavier Woods, The Judgment Day ha lanciato un attacco contro The New Day, #DIY, The Miz e R-Truth nel loro cammino verso i Six -Pack Scaletta. Partita per l'indiscusso WWE Tag Team Championship a WrestleMania.

Andrade si è difeso. Giovanni Vinci

Andrade cerca di impressionare The Judgment Day in una grande faida con Giovanni Vinci dell'Imperium. Guarda gli eventi WWE su Peacock, WWE Network, FOX, USA Network, Sony India e altro ancora. #RawWrestling



Andrade stava cercando di impressionare il Giorno del Giudizio uscendo vittorioso nel match contro di lui Giovanni Vinci Con il messaggio.

Il ribaltamento di “Dirty” Doom ha permesso a Becky Lynch di avere la meglio su Rhea Ripley

Dopo che Rhea Ripley dice a Becky Lynch che sua figlia la chiamerà Mami, l'uomo inchioda l'intrigante “Sporco” Dominik Mysterio e scatena una rissa fuori controllo con la campionessa del mondo femminile. Guarda gli eventi WWE su Peacock, WWE Network, FOX, USA Network, Sony India e altro ancora. #RawWrestling



“Big” Bronson Reed def. Sami Zayn

Sami Zayn affronta “The Big” Bronson Reed mentre si reca al match del campionato intercontinentale contro Gunther a WrestleMania. Guarda gli eventi WWE su Peacock, WWE Network, FOX, USA Network, Sony India e altro ancora. #RawWrestling READ Guggenheim "non ha autorizzato" la promozione di Cowboy Carter di Beyoncé al museo



Il campione intercontinentale Gunter ha distratto Sami Zayn e ha aperto la strada al “Big” Bronson Reed per colpire lo tsunami e causare un'enorme perdita al contendente numero uno del Ring General.

Joso def. Shinsuke Nakamura

Nel match “Main Event” di Jey Uso contro Shinsuke Nakamura, il pandemonio è al centro della scena con le apparizioni di Cody Rhodes, Seth “Freakin'” Rollins, Jimmy Uso, Solo Sequa e Drew McIntrye. Guarda gli eventi WWE su Peacock, WWE Network, FOX, USA Network, Sony India e altro ancora. #RawWrestling

Durante il match di Jey Uso contro Shinsuke Nakamura, apparvero Jimmy Uso e Solo Sekoa, e Cody Rhodes e Seth “Freakin'” Rollins corsero ad incontrarli a bordo ring. Drew McIntyre si unì presto alla mischia ed eliminò The Visionary con un Future Shock DDT. All'interno del ring, Jey ha ottenuto la vittoria con un DDT, ma i fuochi d'artificio erano appena iniziati.

Il Boss Finale assesta un duro colpo ad American Nightmare nel parcheggio. Guarda gli eventi WWE su Peacock, WWE Network, FOX, USA Network, Sony India e altro ancora. #RawWrestling



Con Rollins eliminato, The American Nightmare si è indebolito quando hanno litigato nel backstage. Qui ha incontrato il boss finale. The Rock ha continuato ad abbattere Rhodes durante uno spietato attacco al parcheggio sotto la pioggia battente.