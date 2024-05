Eminem scherza dicendo che i suoi figli sono “mocciosi”, come si vede nel suo nuovo video

Nessuno è al sicuro dalle offese di Eminem nella sua nuova canzone, nemmeno i suoi figli.

Venerdì 31 maggio, il rapper 51enne ha pubblicato la sua nuova canzone “Houdini” e il video musicale di accompagnamento per la canzone del suo prossimo album. Morte di Salim Shadi (knockout).

La canzone, in vero stile Eminem, mira a testi controversi, mentre rappa su Megan Thee Stallion (riferendosi al suo caso contro Tory Lanez, in cui è stato condannato per essersi sparato a un piede), persone trans e RuPaul.

Nel testo della canzone, provoca i suoi fan – e il suo manager di lunga data Paul Rosenberg, che lascia un falso messaggio vocale all’inizio della canzone – per dire “Cance me up”, prima di lanciarsi in diverse battute controverse tra cui: “Poke the Snake, ti irriti, amico.” Guardaroba, culo finto, stronza—- / E probabilmente prenderò un— per quello.”

Ha anche (scherzosamente) preso di mira i suoi tre figli, Hayley Jade Scott, 28, Alaina Scott, 31, e Stevie Lynn Scott, 22: “Fanculo i miei figli, sono marmocchi / Possono rovinare tutto, e voi tutti / Anche voi, Paul, ho due palle grandi quanto quelle di RuPaul.

Nel video musicale della canzone, ispirato ai fumetti, Eminem riceve una chiamata dal Dr. Dre – un ritorno diretto al suo video del 2002 per “Without Me” – che rivela che in città si è aperto un portale per il 2002, il che significa un mondo più giovane e peloso. la versione è arrivata. Eminem si schiarisce la bionda nel 2024 e rischia di rovinare la carriera più ampia di Eminem.

“Abra-abracadabra (e per l’ultimo trucco)/Sto per prendere la mia borsa, fratello (mi piace)/Abra-abracadabra (e per l’ultimo trucco, frocio)/Proprio così e tornerò, fratello”, canta nel ritornello.

Il video presenta anche una serie di cameo, di Pete Davidson, 50 Cent, Snoop Dogg e il comico Shane Gillis, che appaiono tutti in scenette ispirate al pannello dei fumetti all’interno del video. Alla fine, Eminem e il suo io più giovane si impegnano in una battaglia che li fa fondere in un unico “mostro”.

Eminem.

Kurt Krieger/Corbis/Getty



Anche i suoi figli appaiono tutti nel video: Hailey, Alina e Stevie possono essere visti agire scioccati su FaceTime mentre il loro padre alza il dito medio contro di loro durante la battuta in cui li chiama “marmocchi”.

Anche se i suoi figli interpretano bene i loro ruoli nel video, nella vita reale i tre sono vicini al padre. Proprio la settimana scorsa, in una foto condivisa con PEOPLE, si vede Eminem unirsi ad Hailey per un ballo padre-figlia al suo matrimonio con Evan McClintock.

Nella foto, il rapper e sua figlia sono stati fotografati ridendo e sorridendo mentre ballavano lentamente insieme, lei indossava un abito bianco senza spalline e lui uno smoking nero.

Hailie ospita anche il podcast Solo un po’ ombreggiato Era sincera riguardo al suo rapporto con suo padre, così come a com’era crescere come figlia di Eminem.

In un episodio di podcast del settembre 2022, Hailey ha risposto a una domanda di un fan sul fatto che ricevere domande su suo padre la disturbasse o meno. “Il modo migliore per dirlo è sì e no… onestamente, è più o meno”, ha detto.

“Ovviamente me lo aspetto. E ci sono alcune cose che posso capire perché le persone sarebbero sinceramente curiose al riguardo, come farebbe chiunque quando fosse cresciuto un po’ sotto i riflettori.”

“Mi sento più grande, quando ciò accadrà, sarò più arrabbiato perché dico, ‘Perché alle persone importa?’ “Ero giovane e non capivo del tutto la situazione, quindi ho detto: ‘Questo è mio padre'”, aggiunse Healy all’epoca. “Non ti sto chiedendo di tuo padre.”