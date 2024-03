Travis Kelce cerca un nuovo look a Philadelphia dopo essere andato nella zona di suo fratello Jason… mentre la fidanzata Taylor Swift si esibisce in tre concerti consecutivi tutto esaurito a Singapore

Non è chiaro se Kelce Bros. Si fermarono mentre Travis era nella Città dell'Amore Fraterno

Lui e Swift sono stati visti l'ultima volta insieme a Sydney durante la sosta del cantante in Australia

DailyMail.com fornisce le ultime notizie sportive internazionali

Travis Kelce ha una nuova acconciatura poiché è stato visto farsi un nuovo taglio di capelli a Filadelfia mentre Taylor Swift continua a esibirsi davanti a un pubblico tutto esaurito a Singapore.

Sabato, il 34enne tre volte campione del Super Bowl si trovava nella Città dell'Amore Fraterno, dove suo fratello maggiore, Jason Kelce, vive con la sua famiglia e gioca a calcio. Mentre era in città, si è assicurato di fare una breve sosta dal famoso barbiere Willis Orengo, che in seguito ha condiviso una foto dei due su Instagram.

'Non 1️⃣, non 2️⃣ ma 3️⃣ ❎ Campione del Super Bowl!!! “Quando Travis si è stancato del suo stesso taglio di capelli, ha preso @jvalanciunas!!!”, ha scritto Orengo come commento al suo post, riferendosi al centro titolare dei New Orleans Pelicans, che molti hanno definito un sosia di Kelce.

In precedenza, Orengo aveva condiviso una foto scattata dalla sua fidanzata sul suo account Instagram, rivelando che erano in viaggio verso la più grande città della Pennsylvania. “Breve viaggio a Philadelphia ieri sera con @willsthebarber”, ha sottotitolato una foto di quella che sembrava essere la stessa stanza in cui Orengo e Kelsey hanno scattato una foto insieme. Al post è stata aggiunta anche una GIF della danza serrata dei Boss.

La nuova acconciatura di Kelsey arriva tra i tre concerti consecutivi di Swift a Singapore, mentre continua a viaggiare per il mondo per il suo tour da record “Eras”. Sabato la pop star si è esibita per la prima volta allo Stadio Nazionale della nazione insulare. Oltre a lunedì, si esibirà nuovamente nella stessa sede il 7, 8 e 9 marzo.

Sabato Travis Kelce ha sfoggiato un nuovo look con il barbiere Willis Orengo a Filadelfia

Il suo nuovo taglio di capelli arriva mentre Taylor Swift si esibisce in tre concerti consecutivi a Singapore

Domenica ha annunciato la quarta e ultima edizione del suo prossimo album, Oath of Tortured Poets, tramite i social media. Nella versione finale verrà aggiunta una traccia bonus intitolata “The Black Dog”.

Sabato Swift ha riscaldato i cuori di molti dopo aver condiviso i legami della sua famiglia con Singapore. Sua madre, Andrea, viveva lì quando era minorenne.

“Mia madre ha trascorso gran parte della sua infanzia con sua madre, suo padre e sua sorella crescendo a Singapore”, ha detto la pop star in un video della serata condiviso su X, precedentemente Twitter.

“Spesso, quando venivamo qui in tournée, mia madre veniva a prendermi e mi portava davanti alla sua vecchia casa, dove andava a scuola. Quindi avevo sentito parlare di Singapore per tutta la vita.

“Venire qui ed eseguire uno spettacolo di questa portata con così tante persone belle e generose onorando la mia famiglia con quello che hai appena fatto con questa canzone, significa tantissimo”, ha aggiunto. Ti amo già. Ci divertiremo molto stasera.

La Swift si è recata a Singapore dopo essersi esibita in Australia il mese scorso, comprese Melbourne e Sydney

Mentre Swift era nel sud-est asiatico, Patrick Regan – uno degli amici più stretti del suo ragazzo e barbiere della NFL negli ultimi sei anni – ha reso omaggio al cantautore del suo personaggio durante Tease, dove ha parlato della sua fiorente relazione con l'artista.

“Taylor è una persona molto gentile”, ha detto Regan, aggiungendo che è “sempre interessata a ciò che ha da dire”.

Il mese scorso, in un'intervista con Fox News, Regan ha rivelato che Swift si unisce a Kelce in quasi ogni montaggio che ottiene, con una clip documentata dalla telecamera dal hitmaker di “You Belong With Me” in passato. È stato condiviso su Instagram a dicembre.

Kelsey, 34 anni, si è recato in Australia per sostenere la sua ragazza in uno dei suoi spettacoli tutto esaurito a fine febbraio.

Regan ha anche detto che Swift “fa sempre i complimenti” ai capelli di Kelsey dopo che è andata dal barbiere.

Prima della sua esibizione a Singapore, Swift era in Australia, dove si è esibita sia a Sydney che a Melbourne. Alla fine del mese scorso, Kelsey ha assistito ad uno spettacolo nella città più popolosa dell'Australia per dimostrare sostegno alla sua ragazza.

La coppia ha anche avuto un appuntamento allo zoo di Sydney, con grande sgomento della PETA.

E mentre Kelsey deve ancora essere avvistato a Singapore, ci sono rapporti secondo cui i due stanno “progettando” di viaggiare insieme nei prossimi mesi, considerando che tecnicamente hanno tempo fino ad agosto prima dell'inizio della preseason della NFL.