La Germania accusa la Russia di “guerra dell’informazione” dopo una fuga di notizie – DW – 03.03.2024

Mosca aveva precedentemente condotto una “guerra dell’informazione” contro la Germania Intercettare e pubblicare una delicata discussione tra alti ufficiali dell'esercito tedesco riguardo all'UcrainaLo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius.

Domenica, rispondendo per la prima volta alla fuga di notizie, Pistorius ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di cercare di seminare divisioni e creare divisioni all’interno della Germania.

Il ministro tedesco ha dichiarato: “Si tratta di utilizzare questa registrazione per destabilizzarci e destabilizzarci”. Ha espresso la sua “speranza che Putin non abbia successo”.

Pistorius ha detto ai giornalisti a Berlino che la fuga di notizie faceva parte del tentativo della Russia di seminare divisione Foto: Matthias Schrader/AP/Image Alliance

Il capo dell'emittente statale russa, Margarita Simonyan, ha rilasciato una registrazione audio di 38 minuti di quattro ufficiali che discutono della possibilità di inviare missili Taurus in Ucraina venerdì scorso. Sabato il Ministero della Difesa di Berlino ha dichiarato di ritenere autentica la registrazione audio e che la conversazione era stata intercettata.

Che altro ha detto Pistorius?

Il ministro della Difesa ha affermato: “L'incidente è molto più che una semplice intercettazione e pubblicazione di una conversazione… Fa parte di una guerra dell'informazione intrapresa da Putin”.

Lo ha aggiunto Non ha ancora ricevuto alcuna informazione su altre fughe di notizie che Mosca potrebbe aver intercettato. Ha aggiunto che i risultati dell'indagine interna dovrebbero essere pubblicati all'inizio della prossima settimana.

Pistorius ha indicato che una delle questioni da considerare è se sia stata scelta la piattaforma adeguata per l'incontro. Secondo quanto riferito, la conversazione è avvenuta sulla piattaforma di comunicazione Webex.

Il ministro ha detto che non “specolerà sulle conseguenze per i dipendenti” finché l'indagine sulla questione non sarà completata. Non ha escluso “misure disciplinari” contro coloro che si sono rivelati “comportati in modo sbagliato”.

Ministro della Difesa tedesco: la Russia sta conducendo una “guerra dell’informazione” Questo browser non supporta il componente video.

Migliorare la formazione degli alti ufficiali militari?

Il commissario straordinario del Parlamento per gli affari militari, Eva Högel della Cancelliera Olaf SchulzNel frattempo, i socialdemocratici del partito hanno chiesto una migliore formazione sulle comunicazioni sicure per gli alti ufficiali militari.

“In primo luogo, tutti gli ufficiali ad ogni livello dell'esercito tedesco devono ricevere immediatamente una formazione completa sulle comunicazioni sicure”, ha detto domenica Hogel al gruppo del quotidiano Funke. “In secondo luogo, deve essere garantita la possibilità stabile di trasmissione e comunicazione di informazioni sicure e riservate.”

Se ciò non fosse già possibile, saranno necessari aggiornamenti immediati, ha affermato Hogel. Il parlamentare ha anche chiesto una rapida e maggiore partecipazione al lavoro di controspionaggio, in particolare da parte del Servizio di controspionaggio militare, noto con la sigla MAD.

La Germania indaga sullo sfruttamento da parte della Russia dei colloqui con l’Ucraina Questo browser non supporta il componente video.

L'opposizione discute dell'inchiesta parlamentare

Questa settimana si è discusso della possibilità di inviare missili Taurus in Ucraina Questo non sarà possibile, dice Schultz Ciò è in gran parte dovuto al fatto che ciò richiederebbe la presenza delle forze tedesche in Ucraina o almeno una cooperazione diretta nell’utilizzo delle armi.

“In nessun momento e in nessun luogo i soldati tedeschi possono essere collegati agli obiettivi di questo ordine [Taurus] Arriva il sistema. Nemmeno in Germania”, ha detto Schulz, sostenendo che era ben noto agli addetti ai lavori militari che Francia e Gran Bretagna, che avevano inviato armi simili all’Ucraina, avevano soluzioni disponibili per affrontare i problemi di controllo che “non potevano essere implementati in Germania”.

Cancelliere tedesco: Ciò che viene diffuso è molto pericoloso Questo browser non supporta il componente video.

Questi commenti hanno immediatamente suscitato critiche, anche da parte del capo della commissione per la difesa del parlamento tedesco, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, che ha definito “falsa” l'affermazione del cancelliere.

I politici dell'opposizione in Germania hanno detto ai giornali della domenica che la loro comprensione dei testi indicava che l'affermazione di Schulz sulla necessità di truppe tedesche sul terreno per utilizzare i missili Taurus era probabilmente falsa.

“Le notizie sono preoccupanti sotto due aspetti diversi”, ha detto in un'intervista al quotidiano The Sun Alexander Dobrindt, un politico di spicco del partito Unione Cristiano-Sociale Bavarese. Der Spiegel. “In primo luogo, perché i russi hanno chiaramente sentito delle delicate discussioni sulla sicurezza, e anche perché il Cancelliere potrebbe aver interpretato il suo rifiuto di inviare i missili Taurus come una falsa affermazione”.

Queste domande richiedono un’indagine, ha detto Dobrynt.

“Il cancelliere deve spiegare la sua posizione al Bundestag”, ha detto. “Dato questo insieme di fatti, un'inchiesta parlamentare non può essere esclusa.”

La consegna del Toro è stata finora smentita, ma non del tutto esclusa

Roderich Kieswetter, esperto di politica di difesa dei democratici cristiani, ha detto di pensarla così Russia In questo momento ha deliberatamente fatto trapelare la comunicazione intercettata nel tentativo di “minare la consegna del Toro da parte della Germania”.

Ha detto all'emittente pubblica ZDF che questo dimostra come i servizi di spionaggio russi abbiano già indagato “profondamente” sulle comunicazioni tedesche sull'argomento, e ha anche ipotizzato che potrebbe trattarsi di un tentativo di “spostare il discorso pubblico lontano dalle rivelazioni di Wirecard e dal funerale di Alexei Navalny”. “.

Cosa c'è nel presunto registro degli ufficiali tedeschi? Questo browser non supporta il componente video.

Si riferiva alla morte di un importante leader dell'opposizione russa e alle ultime accuse di spionaggio russo che hanno coinvolto membri senior del fornitore di servizi finanziari online fallito nel 2020, e il cui ex capo delle vendite Jan Marszalek rimane latitante e accusato di aver coordinato lo spionaggio. Per la Russia in Germania e altrove.

Anche la fuga di notizie russa è arrivata nel giro di una settimana Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che in futuro non sarà del tutto escluso lo stazionamento di forze NATO in Ucraina.Considerando quante altre linee rosse sono già state violate negli ultimi due anni Invasione della Russia. I commenti di Macron hanno spinto altri leader della NATO, tra cui Schulz, ad annunciare rapidamente che non avevano intenzione di inviare truppe in Ucraina.

Sebbene Scholz abbia affermato più volte che la consegna del Taurus non è attualmente prevista, sottolineando anche la capacità dei missili di raggiungere Mosca dall'Ucraina, non ha voluto escluderlo del tutto. La Germania cambiò idea e inviò a Kiev in più occasioni durante il conflitto armi che inizialmente si era rifiutata di inviare I carri armati Cheetah sono probabilmente i più famosi di molti di questi esempi.

Durante la fuga di notizie, i funzionari militari hanno anche discusso se e come i missili Taurus potrebbero essere utilizzati per distruggere un ponte, in evidente riferimento al ponte Kerch, che collega Israele occupato a Israele. Crimea Nella Russia continentale. I funzionari russi hanno interpretato questo come una prova dell’intenzione di prendere di mira il loro territorio, mentre la NATO e gran parte della comunità internazionale lo considerano ancora territorio ucraino.

Qual è la capacità del missile Taurus? Questo browser non supporta il componente video.

L'intelligence tedesca sta indagando su come si è verificata la fuga di notizie

L'unità di intelligence militare MAD sta cercando di accertare esattamente come la Russia abbia intercettato la conversazione, secondo il Ministero della Difesa. I resoconti dei media indicano che la conversazione ha avuto luogo sulla piattaforma di comunicazione Webex e che i partecipanti potrebbero non aver crittografato adeguatamente la loro partecipazione.

Nel frattempo, l'ex commissario parlamentare speciale per l'esercito tedesco, Hans Peter Bartels, ha affermato di non aspettarsi gravi conseguenze per i singoli individui, come ad esempio per l'ufficiale più anziano nella discussione, il tenente generale Ingo Gerharz della Luftwaffe.

In un'intervista al quotidiano Bartels ha previsto che “il governo federale non farà un favore a Putin licenziando in questo momento i generali dell'aeronautica tedesca”. Tagspiegel.

msh,rmt/nm (AFP, dpa, Reuters)

Già che ci siete: ogni martedì la redazione della DW racconta ciò che accade nella politica e nella società tedesca. Puoi iscriverti qui alla newsletter settimanale via email di Berlino.