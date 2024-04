Sono un esperto di viaggi: ecco cosa fare se rimani bloccato come un passeggero di una crociera Norwegian

Viaggio

Navigherai se segui questi consigli.

Un agente di viaggio illustra i passaggi fondamentali che i passeggeri dovrebbero adottare se non riescono a risalire a bordo della nave da crociera prima dell'orario di partenza previsto.

Alla fine della scorsa settimana, otto passeggeri norvegesi, tra cui sei americani, sono rimasti bloccati in Africa dopo che la loro nave aveva lasciato il porto senza di loro perché il loro tour privato a terra aveva richiesto più tempo.

È normale che le navi da crociera attracchino per diversi giorni o ore in porti diversi, dando a chi è a bordo l'opportunità di sbarcare ed esplorare le aree locali.

Anche se è raro che una nave salpi di nuovo senza che tutti siano di nuovo a bordo, agente di viaggio della Grande Mela Joanna Kawthar Dice che può essere un incubo burocratico se lasciati indietro.

“È una di quelle cose, non è un problema finché non è un problema”, ha detto. Stati Uniti oggi Martedì.

Alla fine della scorsa settimana, otto passeggeri norvegesi, tra cui sei americani, sono rimasti bloccati in Africa dopo che la loro nave aveva lasciato il porto senza di loro perché il loro tour privato a terra aveva richiesto più tempo. Boston Globe tramite Getty Images

Se tornando in porto trovi la tua nave in partenza, l'esperto consiglia di contattare immediatamente la compagnia di crociera per informarla.

Kawsar ha aggiunto che un passeggero rimasto a terra dovrebbe contattare il proprio agente di viaggio per aiutarlo a gestire la logistica, come la prenotazione di alloggi di emergenza o voli in coincidenza.

Anche l'ambasciata americana più vicina potrebbe essere in grado di fornire assistenza, ma difficilmente potrete richiedere le spese assicurative, soprattutto se le attività a terra non sono organizzate dalla stessa compagnia di crociere.

I viaggiatori intelligenti dovrebbero scegliere le escursioni a terra organizzate dalla compagnia di crociera o da un fornitore con cui hanno collaborato che garantisca il ritorno dei passeggeri prima dell'orario di reimbarco, afferma Kawsar.

Diversi passeggeri sono stati filmati perché non erano riusciti a tornare alla loro barca norvegese prima della partenza. Jill e Jay Campbell

Per evitare di perdere l'orario di partenza, Kawsar ha dato anche alcuni consigli pratici.

Ha esortato i passeggeri ad assicurarsi che il loro orologio sia impostato sull'orario di spedizione piuttosto che sull'ora locale, che potrebbe essere diversa

“Molte persone ne rimangono confuse”, ha annunciato, aggiungendo che i viaggiatori dovrebbero cercare di raggiungere la barca almeno un'ora prima.

E se stai scendendo dalla nave, Kawsar afferma che ci sono elementi essenziali che devi portare con te nel caso succeda qualcosa.

“Probabilmente dovresti avere il passaporto con te perché ne avrai bisogno per imbarcarti su un volo per raggiungere il porto successivo, soprattutto se si trova in un altro paese”, ha consigliato Kawsar.

Ha aggiunto che i viaggiatori dovrebbero ottenere una carta di credito nel caso in cui debbano sostenere spese impreviste, compreso l'alloggio di emergenza.

I viaggiatori dovrebbero mirare a tornare sulla barca almeno un'ora prima. VW Pics/Universal Images Group tramite Getty Images

Mentre gli otto passeggeri bloccati dalla Norwegian hanno fatto irruzione nella compagnia di crociera, accusandoli di trascurare un “dovere di diligenza fondamentale”, Corther afferma che le navi operano secondo orari ristretti mentre sono in porto.

“Se devono partire a una certa ora, devono partire a quell’ora”, ha aggiunto.

Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}