I media nazionali sono in fermento con le notizie sulle possibili richieste di Chandrababu Naidu e Nitish Kumar, che stanno svolgendo un ruolo chiave nella formazione del governo guidato dalla NDA al Centro con Narendra Modi come Primo Ministro.

Un popolare media nazionale ha riferito che Chandrababu sta decisamente chiedendo uno status speciale per l’Andhra Pradesh come sua prima e principale priorità, il che porterebbe a maggiori fondi, incentivi e agevolazioni fiscali per lo stato. Secondo i rapporti, egli vorrebbe anche rivendicare la carica di portavoce del Lok Sabha.

Successivamente, potrebbe richiedere otto ministeri centrali, tra cui trasporti terrestri, sviluppo rurale, sanità, alloggi e affari urbani, agricoltura, ICT, istruzione e finanza nel Ministero dei trasporti.

Se ciò accadesse, l’Andhra Pradesh avrà ampi margini di sviluppo, a condizione che i ministeri sopra menzionati lavorino nei confronti dello Stato con particolare attenzione. Lo sviluppo raggiungerà nuove vette, garantendo molti posti di lavoro e opportunità per le persone, dalle scommesse quotidiane agli ingegneri.



D’altro canto, l’altro attore principale della NDA, Nitish Kumar del Bihar, è favorevole ai ministeri delle Ferrovie e dell’Agricoltura, secondo quanto riportato dai media nazionali.

Nel frattempo, i media nazionali suggeriscono che ciò potrebbe accadere a meno che il blocco indiano non presenti sorprese nei prossimi giorni.