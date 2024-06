Design iPhone 16 e iPhone 16 Pro: le 5 voci più importanti sui nuovi iPhone

Quando l’iPhone 16 arriverà questo autunno, non sarà diverso dai modelli di iPhone precedenti. Al giorno d’oggi la natura degli smartphone è tale che, a meno che non si mostri un nuovo design pieghevole (e non ci aspettiamo un iPhone ribaltabile prima del 2027), i telefoni non cambiano radicalmente di anno in anno.

Non posso dire che non ci sarà Qualunque Differenze di design con i modelli iPhone 16. Le voci indicano alcune nuove aggiunte – anche se non drastiche deviazioni dagli iPhone precedenti – che aiuteranno i nuovi telefoni a distinguersi tra la massa. I cambiamenti sono particolarmente facili da individuare nei modelli iPhone 16 Pro.

Quindi, dato quello che sappiamo sui piani di progettazione dell’iPhone 16 di Apple, mancano ancora alcuni mesi alla data di rilascio provvisoria dei telefoni. Questi sono i più grandi cambiamenti nel design dei quattro nuovi iPhone in arrivo questo autunno.

Pulsanti di azione su ogni iPhone

(Credito immagine: futuro)

L’anno scorso, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max hanno sostituito l’interruttore di disattivazione audio sul lato del telefono con un nuovo pulsante di azione. Le prime indiscrezioni suggeriscono che iPhone 16 e iPhone 16 Plus utilizzeranno il proprio pulsante di azione per seguire l’esempio questo autunno.

Da quello che abbiamo sentito, il pulsante di azione sull’iPhone 16 funzionerà proprio come quello sugli attuali modelli Pro. Una pressione prolungata ricrea la funzione dell’interruttore del volume e silenzia le chiamate, lasciando vibrare il telefono per farti sapere che l’audio è disattivato. Ma dall’app Impostazioni, puoi impostare un pulsante di azione per attivare un collegamento specifico, che si tratti dell’avvio di un’app, dell’accensione di una torcia, dell’avvio di un registratore vocale o dell’esecuzione di un’azione specifica in app specifiche. Puoi anche associare un pulsante di azione a una sequenza di azioni eseguite con l’app di scelta rapida integrata.

Non sappiamo se Apple risolverà una limitazione del pulsante di azione: può essere collegato solo a un’azione specifica. Apple potrebbe introdurre più pressioni collegate a diverse scorciatoie, ma se dovessimo indovinare, presumiamo che Apple manterrà le cose le stesse poiché porta il pulsante di azione su molti dei suoi telefoni.

Secondo pulsante

(Credito immagine: futuro)

Gli iPhone di quest’anno non avranno solo un pulsante di azione sul lato. Si dice che Apple stia aggiungendo un pulsante di acquisizione e, a differenza del pulsante di azione rilasciato lo scorso anno, dovrebbe essere presente su tutti i modelli di iPhone, dall’iPhone 16 all’iPhone 16 Pro Max.

La funzione effettiva del pulsante di acquisizione è sconosciuta, ma dal nome supponiamo che sia un modo per avviare l’app della fotocamera e scattare foto e registrare video senza aprire il telefono. In teoria, poiché le funzioni della fotocamera sarebbero di competenza del pulsante di acquisizione, ciò libererebbe il pulsante di azione per supportare un’altra scorciatoia.

C’è qualche dettaglio in più su dove si trova il pulsante: appena sotto il pulsante di accensione, secondo quanto riferito. I primi rapporti suggeriscono anche che il pulsante di acquisizione sarà un pulsante capacitivo a stato solido che utilizza il feedback tattile per imitare il modo in cui un pulsante fisico risponderebbe quando viene premuto.

Nuove dimensioni del telefono

(Credito immagine: Sonny Dixon / X)

Questa voce si applica sicuramente ai modelli iPhone 16 Pro e sarà familiare a chiunque abbia sentito le ultime indiscrezioni sul display di iPhone 16. iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max avranno display più grandi rispetto alle controparti iPhone 15 Pro: 6,3 pollici nel caso del Pro e 6,9 ​​pollici nel caso del Pro Max.

Secondo le indiscrezioni, iPhone 16 e iPhone 16 Plus avranno rispettivamente schermi da 6,1 e 6,7 pollici.

Schermi più grandi richiedono che i telefoni siano più grandi (anche se non tanto quanto potresti pensare, come parleremo nel nostro prossimo rumor). Le dimensioni dei telefoni di quest’anno suggeriscono che l’iPhone 16 Pro sarà 3 mm più alto e circa 1 mm più largo dell’iPhone 15 Pro. Allo stesso modo, l’iPhone 16 Pro Max dovrebbe raggiungere dimensioni simili, con entrambi i telefoni che avranno lo stesso spessore dei loro predecessori.

L’iPhone 16 Pro pesa 7 grammi in più rispetto all’iPhone 15 Pro e l’iPhone 16 Pro Max pesa altri 4 grammi, che si aggiungono al peso dei due nuovi telefoni. Entrambi i modelli Pro dovrebbero avere batterie più grandi rispetto ai loro predecessori, il che spiega anche l’aumento di peso.

Cornici piccole sui telefoni Pro

(Credito immagine: Majin Bu/X)

C’è un’altra modifica specifica per iPhone 16 Pro che aiuta a spiegare come Apple possa adattarsi a display più grandi con modesti aumenti dell’altezza e della larghezza dei telefoni. Entrambi i modelli di iPhone 16 Pro hanno cornici più piccole, in particolare l’iPhone 16 Pro ha le cornici più piccole di qualsiasi altro telefono.

Nello specifico, l’iPhone 16 Pro dovrebbe avere una cornice da 1,2 mm, mentre la cornice dell’iPhone 16 Pro Max si restringe a 1,15 mm. Per metterlo nel contesto, le cornici dell’iPhone 15 Pro misuravano 1,71 mm, il che non sembra esattamente grosso. Nel frattempo, il Galaxy S24 Ultra ha una cornice da 1,5 mm, quindi Apple batterà la concorrenza con questo cambiamento.

Non sembra che iPhone 16 e iPhone 16 Plus riceveranno lo stesso trattamento, poiché il processo di configurazione della riduzione dei bordi può essere difficile da eseguire correttamente perché è così compatto con il cablaggio in rame sotto lo schermo del telefono. Secondo quanto riferito, Apple sta puntando tutto il suo peso su cornici più sottili sui modelli Pro perché è difficile costruire display ad alto volume utilizzando questo metodo – che è ciò che il nostro teorico iPhone 16 vs. Un’altra differenza nel confronto tra iPhone 16 Pro.

Le fotocamere dell’iPhone 16 sono state revisionate

(Credito immagine: MacRumors)

L’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus dovrebbero avere una modifica al design specifica, che include gli array di fotocamere sul retro del telefono. Sui modelli attuali, gli obiettivi principale e ultrawide sono stati disposti in diagonale sin dal debutto dell’iPhone 13. L’iPhone 16 potrebbe optare per obiettivi impilati verticalmente sulla base dei rendering trapelati dei nuovi telefoni.

Le ragioni estetiche non sono l’unica ragione di questa riprogettazione. Quando registri un video spaziale, acquisisci filmati sia dalla fotocamera principale che da quella ultrawide contemporaneamente, quindi i video finali hanno la profondità di campo di cui hai bisogno. Questo è molto più semplice da fare con obiettivi impilati verticalmente, quindi considera questa mossa ispirata dal desiderio di Apple di convincere più persone a girare video spaziali con le cuffie Apple Vision Pro. Tutto aiuta quando cerchi di convincere le persone a provare un dispositivo da $ 3.499.

