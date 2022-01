L’incendio di Filadelfia è scoppiato quando un bambino di 5 anni ha acceso un albero di Natale

Martedì, in una conferenza stampa, il commissario Thiel ha affermato che gli investigatori hanno trovato sette allarmi antifumo nell’unità dopo l’incendio. Quattro sono stati trovati nei cassetti; Uno è stato trovato a terra, la batteria rimossa; Un altro è stato attaccato al tetto e la sua batteria è stata rimossa. Il settimo allarme nel seminterrato condiviso dalle due unità è stato attivato, ma i suoi avvisi sono arrivati ​​troppo tardi, sulla velocità con cui l’incendio si era propagato ai piani superiori.

La città ha anche rilasciato i nomi di coloro che sono morti martedì. Tre adulti, Rosalie McDonald, Virginia Thomas e Queenshaw White, sono morti. I bambini sono Tequin Robinson, Destiny McDonald, Jania Roberts, Jay Quan Robinson, Natasha Wayne, Quinton Date-McDonald, Shanis Wayne, Tanisha Robinson e Tiffany Robinson. Secondo l’ufficio del medico legale di Filadelfia, tutti sono morti a causa del fumo passivo.

La tragedia ha portato una rinnovata attenzione sulla grave carenza di famiglie a basso reddito in città e in tutto il paese. La lista d’attesa per nuove case popolari a Filadelfia, la città più popolosa al di sotto della soglia di povertà, è di 40.000 case ed è chiusa da quasi un decennio.

La famiglia allargata si è trasferita nell’appartamento Rowhouse nel 2011. Dall’emigrazione, il numero degli inquilini è passato da sei a 14 man mano che le famiglie sono cresciute. I funzionari dell’edilizia abitativa affermano che nessuno nell’appartamento ha formalmente richiesto una nuova posizione, anche se alcuni membri della famiglia hanno detto ad amici e assistenti sociali che vogliono trasferirsi.

I funzionari della città hanno insistito affinché gli alloggi di Filadelfia fossero aggiornati a standard di sicurezza moderni e moderni, il che significa che i rilevatori di fumo sono installati direttamente all’interno dell’edificio. Kelvin Jeremiah, direttore della Philadelphia Housing Authority, ha affermato che sarebbe costato una notevole quantità di denaro, che l’agenzia non aveva.

“Questo incidente, infatti, mette in evidenza il fatto fondamentale che c’è una crisi di alloggi a prezzi accessibili in città”, ha detto martedì.