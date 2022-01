Con la diffusione di Omigran, è troppo presto per trattare il Govt-19 simil-influenzale – OMS

Copenaghen, 11 gen. (Reuters) – La variante omigran di Govit-19 è sulla buona strada per colpire più della metà degli europei, ma l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) afferma che non dovrebbe essere vista come una malattia locale come l’influenza. Martedì.

La prima settimana del 2022 ha visto oltre 7 milioni di nuovi casi registrati in Europa, raddoppiati in due settimane, ha dichiarato il direttore dell’OMS per l’Europa Hans Cluj in una conferenza stampa.

“A questo ritmo, l’Istituto per la misurazione e la valutazione della salute prevede che oltre il 50% della popolazione della regione sarà colpita da Omigran nelle prossime 6-8 settimane”, osserva un centro di ricerca della Kluke University. Washington.

Altri cinquanta casi della variante sono stati segnalati in 53 paesi in Europa e in Asia centrale, ha affermato Cluz.

Tuttavia, ci sono prove che Omigran colpisce il tratto respiratorio superiore più dei polmoni, causando sintomi più lievi rispetto alle varianti precedenti.

L’8 novembre 2021, il personale medico ha curato i pazienti nel reparto di malattia da virus corona (COVID-19) presso l’ospedale del ministero dell’Interno a Varsavia, in Polonia. REUTERS/Kacper Pempel

Ma l’OMS ha avvertito che sono necessarie ulteriori ricerche per dimostrarlo. Per saperne di più

Lunedì, potrebbe essere giunto il momento per il primo ministro spagnolo Pedro Snchez di cambiare il modo in cui monitora l’evoluzione del Covit-19, invece di utilizzare un metodo simil-influenzale perché la sua mortalità è stata ridotta. Per saperne di più

Ciò significa trattare il virus come una malattia locale piuttosto che come un’infezione, senza registrare tutti i casi e testare tutti coloro che mostrano sintomi.

Ma era “a senso unico”, Catherine Smallwood, funzionario di emergenza dell’OMS per l’Europa, ha detto alla conferenza che il localismo aveva bisogno di uno scambio stabile e prevedibile.

“Abbiamo ancora un’enorme quantità di incertezza e un virus si sta sviluppando molto rapidamente, imponendo nuove sfide. Di certo non siamo al punto di chiamarlo locale”, ha affermato Smallwood.

“Potrebbe diffondersi in modo tempestivo, ma a questo punto è un po’ difficile sostenerlo fino al 2022”.

Relazione di Nikolaj Skydsgaard e Jacob Gronholt-Pedersen; Montaggio di Alex Richardson e Andrew Cowthorn

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.