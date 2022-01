Il quarterback della Georgia Stetson Bennett bacia il trofeo del campionato nazionale dopo che i Bulldogs hanno battuto l’Alabama lunedì 10 gennaio. Bennett è un ex walk-on cresciuto fino a diventare un fan della Georgia.

Smart stringe la mano all’allenatore dell’Alabama Nick Saban dopo il fischio finale. Smart è un ex assistente di Saban che era 0-4 contro di lui come capo allenatore.

I fan della Georgia reagiscono dopo che Kelly Ringo torna all’intercettazione per la vittoria di Touchdown.

Young si aggiusta il casco dopo essere stato licenziato nel quarto quarto. Young, il vincitore dell’Heisman Trophy di questa stagione, è stato sottoposto a forti pressioni per la maggior parte della partita di lunedì.

Georgia Tight End Broke Powers festeggia dopo aver segnato un touchdown per estendere il vantaggio della Georgia nel quarto quarto. La Georgia ha preso il comando 26-18 dopo un punto in più.

Bennett è inciampato nella palla dopo essere stato colpito dal linebacker dell’Alabama Christian Harris nel quarto quarto. L’Alabama ha recuperato in profondità nell’area della Georgia e ha colpito il touchdown.

Il runback della Georgia Jameer White festeggia con i suoi compagni di squadra dopo aver segnato un touchdown in ritardo di 1 yard nel terzo trimestre. La Georgia ha preso un vantaggio di 13-9 dopo un punto in più.

Powers è stato affrontato nel primo tempo da Cool-Aid McKinstry, a sinistra e Henry Dodo. I primi 30 minuti sono stati una lotta difensiva tra le due squadre, con l’Alabama in vantaggio per 9-6 all’intervallo.

Il kicker della Georgia Jack Botlesny, al centro, vede una palla spaccata in alto nel primo tempo.

Richard ha combinato per uno dei suoi tre field goal nel primo tempo.

Il ricevitore dell’Alabama White James Williams ha subito un infortunio al ginocchio dopo una cattura nel secondo quarto. È stato portato negli spogliatoi e poi escluso per il resto della partita. L’Alabama ha già ottenuto un ricevitore a una stella dopo che Camille John Metzi ha strappato la sua ACL nel titolo SEC.

Bennett urla istruzioni per l’offesa della Georgia nel secondo quarto.

George Pickens della Georgia ha realizzato una presa in tuffo nel primo tempo. Ciò ha portato a un field goal della Georgia, che ha pareggiato la partita sul 3-3.

Richard ha battuto il Crimson Tide per 3-0 nel primo quarto.

I capisquadra si incontrano prima della partita di apertura per il lancio della moneta di apertura.

I giovani vanno in campo per il riscaldamento in modalità freecam.