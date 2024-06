Panasonic LUMIX GH7 per supportare la registrazione del registro ARRI LogC3

La nuova Panasonic LUMIX GH7 supporterà la registrazione ARRI LogC3 in modalità video a 10 bit. La funzione può essere sbloccata acquistando una chiave di aggiornamento opzionale ($ 199,99). L’elaborazione delle immagini ARRI LogC3 nella LUMIX GH7 è certificata da ARRI.

La videocamera Micro Quattro Terzi di punta di Panasonic, la LUMIX GH7, è stata appena annunciata. Puoi leggere tutto al riguardo nel nostro articolo separato qui. Tuttavia, Panasonic ha preparato per noi la famigerata notizia “qualcos’altro”. L’azienda ha appena annunciato di aver concesso in licenza ARRI LogC3 per la fotocamera LUMIX GH7. Sembra emozionante! Diamo una rapida occhiata ai dettagli.

ARRI LogC3 su Panasonic LUMIX GH7

ARRI LogC3 (curva gamma logaritmica per mantenere una maggiore gamma dinamica e aumentare la flessibilità per la post-produzione, spiegazione semplice) viene utilizzato nelle fotocamere ARRI e, come suggerisce il nome, è la terza generazione di ARRI Log. Ad esempio, il più recente ARRI ALEXA 35 utilizza effettivamente ARRI LogC4.

A differenza del V-Log di Panasonic, il supporto ARRI LogC3 non sarà incluso gratuitamente nella fotocamera (il che ha senso poiché la maggior parte degli utenti GH7 probabilmente non ne avrà mai bisogno). Per ottenerlo, sarà necessario acquistare una chiave di aggiornamento software separata (DMW-SFU3A).

Panasonic afferma che l’elaborazione delle immagini della curva ARRI LogC3 sulla LUMIX GH7 è stata certificata da ARRI per implementare questa funzione. ARRI LogC3 può essere utilizzato nella LUMIX GH7 per le modalità di registrazione a 10 bit in modalità Creative Video.

I filmati catturati con ARRI LogC3 sulla GH7 possono essere facilmente convertiti in qualsiasi tema dalla libreria di temi ARRI (Puoi controllare il simulatore ARRI Look qui.) È anche possibile memorizzare il pacchetto LUT di conversione 709 (ARRI Look Library LogC3 to Rec709 3D-LUTs) nella libreria LUT della LUMIX GH7 e combinarlo con la funzione REAL TIME LUT per catturare video con ARRI LUT direttamente dalla fotocamera .

Con l’aggiunta di ARRI LogC3, GH7 potrebbe diventare una valida opzione per casi d’uso speciali (telecamera per incidenti, telecamere per droni, ecc.) nelle produzioni che utilizzano telecamere ARRI ALEXA. Panasonic afferma che ARRI LogC3 nella LUMIX GH7 utilizza una curva che corrisponde alla sensibilità ISO 800 standard di una fotocamera ARRI.

Ultimo ma non meno importante, l’interruttore di aggiornamento ARRI LogC3 funzionerà anche sul modello precedente, LUMIX GH6 (ad eccezione della funzione REAL TIME LUT).

Prezzo e disponibilità

La Panasonic LUMIX GH7 inizierà la spedizione a luglio 2024 e il prezzo è stato fissato $ 2.197,99 / 1.961,23 euro Solo per il corpo. Il prezzo del kit, che include l’obiettivo 12-60mm f/2.8-4, sarà pari a $ 2.797,99 / 2.450,65 euro. Lo switch di aggiornamento opzionale DMW-SFU3A sarà venduto al dettaglio per $ 199,99.

Cosa ne pensate finora della nuova LUMIX GH7? Pensi che questa potrebbe essere una telecamera di emergenza (telecamera per droni) adatta per la produzione di telecamere ARRI ALEXA? Raccontaci i tuoi pensieri nella sezione commenti sotto l’articolo.