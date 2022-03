Rifornimento PS5: EE Stock Live – Ottieni subito una console

Aggiornare: Wow, è stato veloce! Finora tutte le azioni di EE PS5 sono state esaurite. Questo è il più veloce che ho visto acquistare azioni EE da quando ho iniziato a occuparmi del riassortimento. Congratulazioni a chiunque si sia assicurato la console!

Uno stock di EE basso di solito dura alcuni giorni, se non almeno una buona parte della giornata. Questa volta è andato esaurito in poco più di un’ora, il che dimostra l’immenso appetito della console. Non temere, un altro rifornimento di solito è dietro l’angolo. Per tenerti aggiornato sulle ultime informazioni, vai al T3 ufficiale Localizzatore di rifornimento PS5.

Storia originale: EE ha lanciato lo stock di PlayStation 5 dal vivo, il suo primo lotto da gennaio. Tutti i clienti EE che cercano una console PS5 dovrebbero andare su di essa Sito web EE per averne uno subito. Questi prodotti si sono esauriti più velocemente del solito, quindi non fermarti se sei interessato.

Questo è il primo rifornimento di EE da gennaio, il che indica che tali rifornimenti sono molto rari al momento. Sono in vendita console disco standalone PS5, insieme a diversi bundle. L’offerta principale è un controller del disco PlayStation 5 insieme a un controller DualSense aggiuntivo e una fotocamera Sony HD.

Per ottenere una console tramite EE, devi essere titolare di un account con un piano telefonico mensile con pagamento in base al consumo, essere entro i primi diciassette mesi dal contratto ed essere in grado di superare i controlli del credito. Mentre sembra come BT funziona Lo stock di PS5 sta diminuendo e la differenza con EE è che non puoi acquistare l’intera console. Invece, la console deve essere aggiunta al tuo piano di pagamento.

Abbiamo una guida completa su Come ottenere una console PS5 tramite EE per maggiori informazioni.

Chiunque scelga una PlayStation 5 oggi può provare le ultime esclusive Sony, tra cui Deathloop, Returnal, Demon’s Souls, Kena: Bridge of Spirits, Sconosciuto: The Legacy of Thieves Group e Gran Turismo 7, la cui uscita è prevista per il 4 marzo 2022.

I tempi di attesa in passato erano fino a 40 minuti, quindi la pazienza e la perseveranza sono la chiave del successo. Tuttavia, sembra piuttosto interessante e abbiamo raggiunto la schermata di acquisto in circa 5 minuti, quindi ti consigliamo di sfruttare questa opportunità. Non aggiornare nemmeno lo schermo, prova solo a rilassarti e prima che te ne accorga, riceverai il messaggio di conferma interessante.

Lottando per decidere cosa giocare per primo? Bene, la nostra pratica guida a I migliori giochi per PS5 per il 2022 aiuterà a risolverlo. Ora puoi leggere i T3 Orizzonte Proibito Ovest. Recensione così come T3 Recensione dell’anello Elden Per vedere se vale la pena guardare gli ultimi film.