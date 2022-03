Muore a 22 anni Katie Meyer, capitano di calcio femminile della Stanford University

Stanford, California – L’università ha annunciato la morte di Katie Meyer, portiere e capitano della squadra di calcio femminile di Stanford. Aveva 22 anni.

L’università afferma che la sua morte è avvenuta negli alloggi del campus, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

“Katie è stata straordinariamente impegnata in tutto e tutti nel suo mondo”, ha detto Stanford in un comunicato stampa. I suoi amici la descrivono come una grande giocatrice di squadra in tutti i suoi sforzi, dalla scelta di una specializzazione accademica che “ha cambiato la mia visione del mondo e le sfide molto importanti per cui dobbiamo lavorare insieme per superare” alla passione che ha portato a al Programma Cardinal Women’s Soccer e agli sport femminili in genere.”.

La comunità di Stanford ha subito una perdita inimmaginabile. I nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia e gli amici di Katie. ❤️ pic.twitter.com/3qXOyx7atO – Stanford Athletics (GoStanford) 2 marzo 2022

L’università ha risorse a disposizione delle persone colpite dalla morte di Mayer e ha incoraggiato le persone a fare il check-in con coloro che le circondano.

secondo Pagina biografica pubblicata sul sito web di Stanford AthleticsMeyer è nato a Burbank e si è laureato nel 2018 alla Century Academy di Thousand Oaks.

La scuola dice che ha frequentato e giocato a football alla Newbury Park High per tre anni.

