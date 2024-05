Le migliori offerte per laptop del Memorial Day: acquista e risparmia alla grande su MacBook, Lenovo, HP e Chromebook

Guarda LG LG Gram Pro Display ultra ampio LG gratuito

I nuovi laptop possono essere un grande investimento, ma queste vendite del Memorial Day ti daranno sollievo e ti faranno risparmiare denaro. Che tu stia acquistando un laptop Windows, un MacBook o anche un Chromebook, abbiamo trovato offerte che ti aiuteranno a risparmiare. Abbiamo anche individuato alcuni grandi sconti sui laptop da gioco e sui due in uno. Ci sono molte opzioni in una vasta gamma di budget e specifiche.

Tieni presente che queste offerte scadono e possono essere vendute in qualsiasi momento. Sebbene alcune offerte possano continuare, molti rivenditori termineranno oggi le vendite del Memorial Day. Il prossimo grande evento di vendita, il Prime Day di Amazon, non avrà luogo fino a luglio. Se non puoi aspettare così a lungo per acquistare un nuovo laptop, approfitta subito di queste offerte del Memorial Day.

Le migliori offerte complessive di laptop per il Memorial Day

Offerte laptop per il Memorial Day

Lenovo/CNET In questo momento su Best Buy puoi ottenere un nuovo Chromebook per soli $ 139. I Chromebook sono perfetti per gli studenti o per coloro che desiderano un laptop senza troppi fronzoli e devono utilizzarlo solo per cose semplici come controllare la posta elettronica e navigare sul Web. Best Buy offre un abbonamento gratuito di sei mesi all’antivirus Webroot e tre mesi di YouTube Premium con l’acquisto di un Chromebook.

HP/CNET Il veterano marchio HP occupa ancora diversi posti nella nostra lista dei migliori laptop del 2024. Durante i saldi del Memorial Day dell’azienda, puoi risparmiare fino al 55% su diversi modelli e configurazioni. Puoi anche ottenere la spedizione gratuita e uno sconto del 40% sulla protezione dai danni accidentali.

Matt Elliott/CNET Durante i saldi del Memorial Day di LG, alcuni laptop LG Gram Pro hanno uno sconto fino a $ 300. Per addolcire l’affare, puoi ottenere un display gratuito quando acquisti un laptop LG Gram Pro. Questo monitor curvo ultra ampio viene solitamente venduto al dettaglio per $ 280.

CNET/Lenovo Puoi ottenere laptop e accessori Lenovo selezionati per meno della metà del prezzo dell’adesivo. Ciò include modelli popolari come ThinkPad, Legion Pro e IdeaPad.

Altre offerte sui laptop del Memorial Day:

Il Memorial Day è un buon momento per acquistare un laptop?



Il Memorial Day ha delle ottime offerte sui laptop che possono farti risparmiare fino a centinaia di dollari, ma il Black Friday è famoso per offrire le migliori offerte di laptop di sempre. Se non puoi aspettare fino alla fine dell’anno, puoi risparmiare molto durante i saldi del Memorial Day.

Dove sono le migliori vendite di laptop del Memorial Day?



Molti rivenditori stanno organizzando vendite di laptop per il Memorial Day. Alcuni di questi rivenditori includono Costco, Best Buy, Amazon e Target. Puoi acquistare queste vendite online o in negozio, a seconda di come preferisci. Ci sono anche sconti diretti sui siti web di marchi come LG e HP.

Cos’altro c’è in vendita nel Memorial Day?

Ci sono molti grandi spettacoli in programma in questo Memorial Day. Puoi risparmiare su TV, elettrodomestici, mobili e altro ancora. Ecco una carrellata delle migliori sfilate del Memorial Day che si svolgono in questo momento.

Come scegliamo le migliori offerte di laptop del Memorial Day

Molti di noi in CNET si occupano di eventi di shopping da più di cinque anni, tra cui il Black Friday, il Prime Day, il Memorial Day e innumerevoli altri eventi di shopping. Abbiamo eliminato le truffe e le offerte imprecise, quindi vedrai solo le migliori offerte nelle nostre inserzioni.

Cerchiamo sconti reali, recensioni di qualità e tempo di vendita rimanente quando scegliamo le offerte di laptop che ti mostriamo. Abbiamo un team di esperti che ha testato centinaia di laptop per assicurarci di offrirti le migliori opzioni ai migliori prezzi.