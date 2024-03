“The Fall Guy” alza il tetto alla première mondiale del SXSW

“Non preoccuparti, non canterò, lo prometto”, ha sorriso Capro espiatorio la star Ryan Gosling in un gremito Paramount Theatre di Austin martedì sera.

Si è subito guadagnato una serie di “awws” e “fischi” alla première mondiale del titolo al SXSW. Non è una brutta cosa: molte persone hanno comunque apprezzato la sua interpretazione della canzone “I'm Just Ken”, nominata all'Oscar.

Simile ad Amazon MGM casa stradale, Questo film sugli incendi e sugli incidenti automobilistici stasera ha suscitato forti risate e applausi. All'inizio dell'estate durante il primo fine settimana di maggio manca un film Marvel, ma, wow, questo film d'azione basato sul popolare programma televisivo degli anni '80 è un ottimo piano di riserva.

“Voglio dire che sono Ryan Gosling e non ho fatto quasi nessuna delle mie acrobazie in questo film”, ha detto tra grandi applausi.

Gosling ha reso omaggio allo stuntman Logan Holiday, che ha battuto il Guinness World Record per il maggior numero di riprese in questo film. “Otto giri e mezzo”, ha spiegato Gosling ridendo molto. “C'è un momento nel film in cui mi lega a un'acrobazia che sta per fare, e dopo che ciò accade, scendo dall'auto e lui mi dà una pacca sulla spalla per un'acrobazia che ha appena fatto.”

“Quanto è ridicolo tutto questo?!” Egli ha detto.

“È un'opportunità per riconoscere finalmente gli attori acrobatici e l'incredibile contributo che danno ai film”, ha detto Gosling.

“Speriamo che questo rifletta la cifra offerta dalla troupe”, ha detto l'attore durante la sessione di domande e risposte dopo la proiezione del film.

Capro espiatorio Il regista David Leitch ha detto che Gosling è stato coinvolto molto presto e che il film era una “lettera d'amore per gli stuntmen”. La parte investigativa della trama è sempre stata presente, ma è stato aggiunto l'elemento di una storia d'amore tra il personaggio di Gosling ed Emily Blunt.

Leach ha chiesto come il pubblico si stesse godendo la parte romantica della storia e la casa impazzita.

“Questo film è molto personale per me, dato che sono stato uno stuntman per 20 anni, ed è sorprendente che Ryan (Gosling) riesca a dargli vita”, ha detto Leitch.

SXSW è un posto speciale per Leitch: ha avuto la sua anteprima mondiale nel 2017 bionda atomica, che ha incassato 51 milioni di dollari al botteghino nazionale a fine estate e 100 milioni di dollari in tutto il mondo.