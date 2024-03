Le azioni Tesla sono state declassate, ma questo rialzo rimane ottimista

Tesla (TSLA) Il titolo è stato declassato all'inizio di mercoledì tra le aspettative di consegne deludenti nel primo trimestre, tagli dei prezzi dei veicoli e pessimismo in tutto il mercato sulla tanto attesa offerta di prossima generazione del colosso dei veicoli elettrici.







X









Wells Fargo ha declassato Tesla a sottopeso, in calo rispetto al peso equivalente, mercoledì con un obiettivo di prezzo di 125, in calo da 200. Un rating sottopeso per la società equivale a un rating di vendita e il suo taglio di prezzo rappresenta un rischio di ribasso del 30% rispetto all'attuale TSLA. livelli.

Wells Fargo prevede che i volumi delle unità Tesla deluderanno a causa dei tagli dei prezzi, ritenendo che i tagli dei prezzi dei veicoli abbiano un impatto decrescente sulla domanda. Mercoledì la società ha anche scritto che ritiene che gli aspetti economici del veicolo Tesla di prossima generazione, ampiamente noto come Modello 2, “probabilmente saranno impegnativi” come veicolo compatto per il mercato di massa.

Questo arriva dopo che Everscore ha scritto lunedì che la nuova auto più economica di Tesla potrebbe non essere disponibile fino al 2027, con 500.000 unità nel 2026.

“Tesla sta diventando sempre più la storia del 2027”, hanno scritto gli analisti di Evercore.

Azioni Tesla: potrebbe riprendersi?

Tuttavia, con le azioni Tesla in calo di oltre il 28% nel 2024, un rialzista di lunga data di Tesla rimane rialzista sulla società leader nel settore delle auto elettriche.

Mercoledì, l’analista di Wedbush Securities Dan Ives ha mantenuto un rating di outperform con un obiettivo di prezzo per le azioni Tesla di 315. Il rialzista di lunga data di Tesla ha scritto che si aspetta circa 430.000 consegne nel primo trimestre, al di sotto del consenso di Wall Street di 487.000. Sono ottimista sul fatto che le consegne aumenteranno durante tutto l'anno.

Essendo appena tornato da un viaggio in Asia, sembra che molti tagli dei prezzi “inizieranno ad attenuarsi durante la primavera/estate 2024, il che è una buona notizia per Tesla e per l’industria dei veicoli elettrici”, ha osservato l’analista.

“La narrativa di Tesla è negativa come abbiamo visto negli ultimi anni, con Musk e Tesla attaccati da orsi provenienti da tutte le direzioni”, ha scritto Ives.

“Riteniamo che il titolo abbia superato il ribasso poiché la domanda di Tesla è più in una fase di stabilizzazione verso il resto del 2024”, ha affermato.

Andamento del titolo Tesla

Le azioni TSLA sono scese di oltre il 2% durante la sessione pre-mercato di mercoledì. Martedì, le azioni Tesla sono scese dello 0,1% a 177,54. TSLA è ancora in calo del 12% a marzo.

Con il 2023 nello specchietto retrovisore, il consenso degli analisti ora indica che gli utili di Tesla per il 2024 saranno inferiori al livello del 2023, suggerendo un altro anno di crescita negativa per questo titolo in crescita.

Secondo FactSet, Wall Street prevede che Tesla genererà utili di soli 3,03 dollari per azione nel 2024. Si tratterebbe di un calo di oltre il 2% rispetto ai 3,12 dollari di un anno fa.

Il toro di Morgan Stanley Tesla, Adam Jonas, la scorsa settimana ha pubblicato una nota di investimento in cui ha tagliato del 25% le previsioni sugli utili di Tesla per il 2024, affermando che il colosso delle auto elettriche potrebbe “probabilmente” perdere denaro quest'anno.

Jonas ha tagliato il suo obiettivo di prezzo delle azioni Tesla a 320, da 345, ma ha mantenuto un rating sovrappesato sul titolo. Jonas ha anche ridotto le sue previsioni per l’EPS di Tesla nel 2024 a 1,51 dollari, rispetto alla previsione precedente di 2,04 dollari per azione, con i margini di profitto lordi per le auto, esclusi i crediti regolamentari, scesi all’11,4% poiché l’analista prevede che i problemi della domanda di veicoli elettrici persisteranno.

Il colosso dei veicoli elettrici è all’ottavo posto nella classifica IBD composta da 35 membri Gruppo industriale dei produttori automobilistici. Il titolo ha un rating composito di 32 sui migliori 99 rating possibili. Le azioni Tesla hanno anche un Relative Strength Rating di 11 e un EPS Rating di 68.

SAffitta per seguire Kit Norton su X, precedentemente noto come Twitter, @kitnorton Per una maggiore copertura.

Potrebbe piacerti anche:

Tesla è un acquisto o una vendita?

Ottieni accesso completo agli elenchi e ai rating delle azioni IBD

Imparare a scegliere ottimi titoli? Leggi L'angolo degli investitori

Rivian verrà acquistata ora con l'hype di Cybertruck?

Recupero delle grandi tecnologie; Cinque segnali di acquisto flash per le azioni