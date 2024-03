Allarme tempesta invernale Denver, Boulder affronta la più grande tempesta di neve degli ultimi 3 anni

Denver – È in vigore un avviso di tempesta invernale per le aree di Denver e Boulder poiché una grande bufera di neve si sposta in Colorado e si prevede che un fronte da nord-ovest scaricherà forti nevicate in tutta la regione, causando problemi di viaggio sulle principali autostrade come l'Interstate 25. , 70 e 80, nonché ritardi e cancellazioni all'aeroporto internazionale di Denver (DEN).

Questa potente tempesta invernale arriva tre anni esatti da quando Denver ha visto la sua ultima tempesta di neve ad alto impatto.

“Quindi, la bufera di neve del Bye Day del 2021 è epica per Denver”, ha detto la meteorologa di Fox Weather Britta Merwin. “In effetti, abbiamo avuto neve totale, oltre 2 piedi di neve.”

Mentre il FOX Forecast Center non si aspetta di vedere i totali della neve, Denver potrebbe ancora raccogliere un piede di neve, mentre Boulder potrebbe vederne di più.

Si prevedono numeri ancora più elevati nelle Montagne Rocciose a ovest.

Quando inizia a nevicare a Denver?

La neve iniziata martedì in alcune parti dello Utah si è diffusa mercoledì in Arizona, New Mexico, Wyoming e Colorado.

Denver vedrà inizialmente pioggia all'inizio della tempesta, ma cambierà in neve mercoledì sera e aumenterà durante la notte e fino a giovedì.

Giovedì mattina, il FOX Forecast Center prevede moderati rovesci di neve in tutto il Colorado mentre i venti da nord-est incontrano le Montagne Rocciose e si spingono in alto.

Anche se la neve dovrebbe essere farinosa in montagna, sarà pesante e bagnata nella zona metropolitana di Denver.

L’ufficio del National Weather Service di Boulder ha affermato che le interruzioni di corrente sparse sono una preoccupazione in tutta la gamma in vista di forti nevicate poiché si prevede che la neve sarà bagnata e pesante.

La neve continuerà per tutto giovedì prima di terminare giovedì notte.

Tuttavia, si prevede che la neve continuerà fino a venerdì sulle montagne del sud del Colorado, del New Mexico e dell'Arizona.

Denver è sotto un avviso di tempesta invernale?

Gli avvisi meteorologici invernali sono stati estesi per sette stati occidentali, incluso il Colorado, dove è in vigore la maggior parte degli avvisi di tempesta invernale.

Denver, Boulder, Castle Rock e Georgetown sono incluse negli avvisi di tempesta invernale, mentre città come Colorado Springs e Aspen sono sotto allerta meteo invernale.

Fort Collins è una delle comunità sotto il controllo della tempesta invernale.

Quanta neve cade a Denver?

Le quote più elevate delle Montagne Rocciose vedranno le nevicate più abbondanti dovute a questa tempesta invernale, ma anche le principali città della regione subiranno nevicate significative.

Si prevede che nella città di Denver cadano da 8 a 12 pollici di neve, ma si prevede un'ampia gamma di totali nell'area metropolitana di Denver poiché la gamma anteriore ha altezze variabili.

“I sobborghi occidentali vedranno i numeri più alti”, ha detto Merwin. “Quindi, se vivi a Littleton e vai ai piedi di Morrison, vedrai molto di più di quanto vedrai se vivi ad Aurora.”

Boulder potrebbe ottenere un jackpot di neve da questa tempesta.

IL Lo ha detto l'ufficio della NWS a Boulder La città di Boulder potrebbe vedere fino a 16 pollici di neve, ad eccezione della periferia occidentale di Denver, con fino a 20 pollici a ovest dell'Interstate 25.

Inoltre, la NWS ha avvertito che il viaggio potrebbe essere pericoloso a causa delle forti nevicate e dei venti che soffiano fino a 35 mph.

“La neve pesante e bagnata potrebbe rendere le condizioni di viaggio difficili e quasi impossibili nelle aree del corridoio di Boulder – periferia ovest di Denver – Monument Hill” NWS ha detto.

Sono possibili da 2 a 3 piedi di neve per comunità montane come Golden, Morrison e Nederland. Idaho Springs potrebbe vedere fino a 2 piedi di neve durante questa tempesta invernale.