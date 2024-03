L'eclissi solare totale di aprile durerà più a lungo dell'eclissi del 2017

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l'universo con notizie su scoperte affascinanti, scoperte scientifiche e altro ancora.





Quando l’8 aprile si verificherà un’eclissi solare totale nel cielo del Messico e del Nord America, sarà la prima volta che un evento del genere si verificherà in questa parte del mondo in quasi sette anni, l’ultima volta fino al 2044. .

Le eclissi solari totali si verificano quando la Luna passa tra la Terra e il Sole e blocca completamente la faccia del Sole. Ma non tutti questi fenomeni celesti sono uguali.

Sebbene l'eclissi di aprile abbia un percorso simile a quello del 21 agosto 2017, muovendosi nella direzione opposta e coprendo più territorio, ci sono alcune differenze tra i due che ci si possono aspettare per l'evento del 2024. NASA. Un fattore chiave che distingue l'evento di quest'anno è chi può guardarlo.

Stime della NASA Si stima che circa 215 milioni di adulti negli Stati Uniti abbiano visto l’eclissi del 2017 dal vivo o virtualmente.

“L'eclissi solare totale di quest'anno sarà almeno parzialmente visibile a tutti negli Stati Uniti, rendendola l'eclissi più accessibile che questa nazione abbia sperimentato in una generazione”, ha affermato Nicola Fox, amministratore associato della direzione delle operazioni scientifiche della NASA. Rapporto.

Più persone potranno vedere l'eclissi del 2024 perché il percorso della totalità, ovvero i luoghi in cui le persone vedranno l'ombra della luna coprire completamente il sole, saranno più ampi. La distanza della Luna dalla Terra varia mentre orbita attorno al nostro pianeta e durante l'eclissi solare totale del 2017, la Luna era più lontana dalla Terra e l'area totale più ristretta, estendendosi da circa 62 a 71 miglia (da 100 a 114 chilometri). Ampio.

Ma la Luna sarà più vicina al nostro pianeta durante l’evento di quest’anno, quindi si prevede che il percorso della sua ombra sul Nord America sarà largo da 108 a 122 miglia (da 174 a 196 chilometri).

Il percorso dell’eclissi del 2024 attraverserà aree più popolate e grandi città che mai. Solo 12 milioni di persone vivevano nell’area totale dell’eclissi del 2017, quasi 32 milioni nel percorso del 2024 e 150 milioni vivevano entro 200 miglia (322 chilometri).

Le persone al di fuori del percorso della totalità possono ancora vedere un'eclissi solare parziale, in cui la Luna blocca solo una parte della faccia del Sole. Il 99% dei residenti negli Stati Uniti, comprese parti delle Hawaii e dell’Alaska, saranno in grado di vedere almeno un’eclissi solare parziale senza dover viaggiare.

L'eclissi di aprile durerà più a lungo del 2017 perché la Luna è più vicina alla Terra. La totalità è una delle fasi più brevi di un'eclissi e la sua durata dipende dal luogo di osservazione. Gli osservatori vicini al centro della pista sperimentano la pienezza più lunga e la lunghezza di quella finestra diminuisce avvicinandosi al bordo della pista.

Nel 2017, gli osservatori del cielo hanno visto il tratto più lungo vicino a Carbondale, Illinois, in due minuti e 42 secondi.

Quest'anno, l'area a circa 25 minuti a nord-ovest di Dorian, in Messico, avrà il totale più lungo pari a quattro minuti e 28 secondi, ma le persone più a nord come Economy, Texas e Indiana vedranno totali che dureranno più di quattro minuti. Mentre l’eclissi attraversa il Canada, gli spettatori possono aspettarsi di vedere la totalità per altri 3 minuti e 21 secondi.

Il più lungo della storia recente è stato di sette minuti e otto secondi e si è verificato a ovest delle Filippine il 20 giugno 1955. Libro dei record.

Vuoi sapere cosa vedrai durante un'eclissi? Utilizza la nostra mappa interattiva per determinare dove ti troverai sul percorso. Non dimenticare di prendere un paio di occhiali da eclissi per vedere l'evento in sicurezza.

Sebbene l’eclissi sia un piacere per gli osservatori del cielo, l’evento offre anche agli scienziati l’opportunità di studiare il Sole in modi unici. E l'eclissi di aprile lo consentirà agli scienziati Una visione speciale del sole Durante uno dei suoi periodi più attivi, chiamato massimo solare.

Il Sole cresce e tramonta secondo un ciclo regolare di 11 anni mentre il campo magnetico della stella si inverte. L'eclissi del 2017 si è verificata quando il Sole si trovava nel punto di massimo avvicinamento al Sole, quando la stella stava sperimentando meno attività.

Gli esperti prevedono che il massimo solare, il picco dell’attività del campo magnetico solare, si verificherà entro la fine dell’anno. Quando la Luna nasconde alla vista la superficie della stella durante l'imminente eclissi, gli scienziati si aspettano di vedere caratteristiche spettacolari simili a vortici, stelle filanti e riccioli luminosi nella calda atmosfera esterna del Sole, chiamata corona. La corona, più debole della superficie del Sole, è più facile da vedere durante un'eclissi, consentendo agli scienziati di studiarla in dettaglio.

Durante un'eclissi è visibile un'eruzione di materiale dalla superficie del Sole chiamata espulsione di massa coronale.

A bordo verranno effettuati diversi test L'aereo da ricerca ad alta quota WB-57 della NASA Durante l'eclissi, la corona dovrebbe essere studiata nella speranza di catturare nuovi dettagli sulla sua struttura in diverse lunghezze d'onda della luce.