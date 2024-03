La Russia chiude l’organismo di monitoraggio delle Nazioni Unite che monitora le sanzioni economiche contro la Corea del Nord

2 ore fa

Il gruppo ha detto la scorsa settimana che stava indagando sulle notizie secondo cui la Russia aveva violato le regole acquistando armi come i missili balistici nordcoreani da utilizzare in Ucraina.

Dal 2006, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha imposto una serie di sanzioni a Pyongyang per il suo programma di armi nucleari.

Tali restrizioni sono ancora in vigore, ma il gruppo di esperti istituito per monitorare le violazioni verrà ora sciolto.

Nel voto di giovedì al Consiglio di Sicurezza, la Russia ha usato il suo potere di veto in quanto membro permanente per bloccare il rinnovo, mentre 13 degli altri 14 Stati membri hanno votato contro. La Cina, il più stretto alleato di Pyongyang, si è astenuta.

Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno riferito al Consiglio che la Russia stava riflettendo sul monitoraggio quando ha iniziato a riferire sulle violazioni delle regole da parte di Mosca, in particolare sui suoi acquisti di armi dalla Corea del Nord per i campi di battaglia in Ucraina.