Le azioni asiatiche guadagnano in vista dei dati chiave sull’inflazione statunitense: i mercati chiudono

(Bloomberg) – Le azioni sono salite in Asia dopo i guadagni di Wall Street, con l'attenzione rivolta ai dati chiave sui prezzi al consumo negli Stati Uniti previsti più tardi venerdì.

Gli indici in Giappone, Corea del Sud e Cina continentale hanno mostrato aumenti modesti, dopo che i titoli azionari statunitensi hanno chiuso il primo trimestre su una nota positiva. Gli investitori si stanno preparando a leggere la lettura dei prezzi al consumo preferita dalla Fed per nuovi indizi sulle sue prospettive politiche.

Molti mercati asiatici, tra cui Australia, Hong Kong e Singapore, sono chiusi il venerdì per festività.

I guadagni nella regione sono arrivati ​​dopo che i trader hanno portato l’S&P 500 al suo 22esimo massimo storico quest’anno sulla base dei dati che hanno mostrato che l’economia statunitense rimane in buona salute. Un aumento di 4.000 miliardi di dollari del valore delle azioni statunitensi in soli tre mesi ha sbalordito i pessimisti, lasciando una serie di strateghi a faticare per aggiornare i loro obiettivi per il 2024.

“Gli eventi locali stanno guidando i guadagni in Cina, Giappone e Corea del Sud, con il sentiment degli investitori supportato dai guadagni notturni del mercato statunitense”, ha affermato Seo Sang-yong, stratega di mercato di Mirae Asset Securities. Anche il ribilanciamento del portafoglio alla fine del trimestre sembra avere un ruolo, ha aggiunto Seo.

Gli operatori sono in allerta per possibili fluttuazioni della valuta giapponese dopo che i funzionari hanno intensificato i loro avvertimenti questa settimana per arrestare il suo declino. Anche se da allora lo yen si è leggermente apprezzato rispetto al dollaro, rimane vicino a livelli che non si vedevano da decenni.

Il Ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki ha dichiarato venerdì che alcuni dei recenti movimenti deboli dello yen sono puramente speculativi e non riflettono i fondamentali, aggiungendo che non esiste una linea di difesa specifica riguardo al livello del tasso di cambio.

C’è un crescente senso di diffidenza nei confronti dell’intervento, ha affermato Taishi Fujita, associato della divisione mercati globali delle Americhe presso MUFG Bank. “Anche se costruisci una posizione per vendere lo yen durante una fase forte, probabilmente abbandonerai la posizione quando si avvicinerà a 152.” Egli ha osservato che il mercato potrebbe continuare a muoversi nella fascia bassa di 151 yen per dollaro.

Gli ultimi dati hanno mostrato che la crescita dei prezzi al consumo a Tokyo si è attenuata pur rimanendo ben al di sopra del target di inflazione della banca centrale. Ciò potrebbe mantenere le autorità sulla buona strada per prendere in considerazione ulteriori aumenti dei tassi di interesse dopo averli aumentati all’inizio di questo mese per la prima volta dal 2007.

Sul fronte societario cinese, una delle più grandi società immobiliari del paese ha rinviato la relazione sugli utili, mentre un'altra ha registrato un calo storico dei profitti. Country Garden Holdings ha annunciato giovedì scorso che non avrebbe rispettato la scadenza per la presentazione dei risultati annuali, affermando che necessitava di maggiori informazioni. Lo sviluppatore cinese Vanke ha dichiarato che i suoi profitti netti sono diminuiti del 46% lo scorso anno.

Senza fretta

Giovedì gli operatori di swap hanno leggermente ridotto le scommesse sul fatto che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse già a giugno in seguito ai commenti del governatore della Fed Christopher Waller mercoledì secondo cui non c'è fretta di tagliare i tassi di interesse. I rendimenti dei titoli del Tesoro a due anni sono aumentati di cinque punti base al 4,62% ​​in una breve sessione prima delle festività, mentre il dollaro ha continuato il suo rialzo trimestrale. Le negoziazioni di liquidità in Asia sono state chiuse per le festività.

I due principali indicatori dell’attività governativa statunitense – prodotto interno lordo e spesa al consumo – hanno registrato forti progressi alla fine dello scorso anno. La fiducia dei consumatori è aumentata significativamente verso la fine di marzo, sostenuta in parte dai forti guadagni del mercato azionario.

Oltre alla pubblicazione dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali, la misura dell'inflazione preferita dalla Fed, i trader seguiranno da vicino anche il discorso del presidente della Fed Jerome Powell più tardi venerdì.

Altrove, l’oro ha toccato un nuovo massimo storico, continuando un rally durato settimane alimentato dalle scommesse sui tagli dei tassi di interesse federali e dal peggioramento delle tensioni geopolitiche. Il petrolio ha registrato un guadagno trimestrale del 16%, ultimo segnale che le restrizioni alle esportazioni imposte dall’OPEC e dai suoi alleati stanno frenando le forniture globali.

Venerdì il Bitcoin è caduto dopo essere salito a 71.555 dollari nella sessione precedente. Nel frattempo, il cofondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di prigione per aver rubato miliardi di dollari ai clienti.

Principali eventi di questa settimana:

Buon venerdì. Le borse degli Stati Uniti e di molti altri paesi sono rimaste chiuse per le festività. Il governo federale degli Stati Uniti è aperto

Redditi e spese personali degli Stati Uniti, deflatore delle spese per consumi personali, venerdì

Venerdì parla la presidente della Federal Reserve Bank di San Francisco, Mary Daly

Venerdì il presidente della Federal Reserve Jerome Powell parlerà

Alcuni movimenti chiave nei mercati:

I negozi

Valute

L'indice Bloomberg Dollar Spot è salito dello 0,1%.

L'euro è sceso dello 0,1% a 1,0776 dollari

Lo yen giapponese ha registrato una variazione minima a 151,30 rispetto al dollaro

Lo yuan nelle transazioni esterne ha registrato una variazione minima, a 7,2581 rispetto al dollaro

Valute digitali

Bitcoin è sceso dello 0,3% a 70.522,93 dollari

Ethereum è salito dello 0,5% a 3.579 dollari

